Igor Jesus revela mentalidade dos jogadores do Botafogo para sequência de decisões

Após a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, o atacante Igor Jesus falou na saída de campo e deu detalhes sobre o trabalho mental dos jogadores. Com o 3 a 1, o Alvinegro reassumiu a liderança do Brasileirão e agora vira a chave para a final da Libertadores, neste sábado (30).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

- Muito feliz pela vitória, pelos três pontos. Isso mostra que em um momento nós estávamos abalados. Infelizmente, dentro da nossa casa, os adversários não jogam de igual para igual, sempre querendo ganhar um tempinho a mais. Mas nos mantemos firmes todos os dias, mentalmente. Todo mundo se apoiando. E hoje, aqui diante do Palmeiras, conseguimos uma vitória muito importante. E temos que manter o pezinho no chão para que possamos continuar batalhando aí. Temos dois… Temos a final da Libertadores agora, temos que pensar nela e depois voltar e pensar no Brasileirão, que está vindo. Também um campeonato muito importante para nós.

Com a vitória, o time comandado por Artur Jorge chegou a 73 pontos e depende apenas de si para conquistar o título. O Palmeiras, por sua vez, permanece na vice-liderança, com 70 pontos.

continua após a publicidade

Durante a entrevista pós-jogo, o repórter ainda comentou com o atacante da Seleção Brasileira um fato curioso. Torcedores do Palmeiras atiraram pipoca na direção do banco do Glorioso. Igor Jesus chegou a ameaçar pegar a pipoca, mas um membro da comissão alvinegra proibiu o atacante de comer.

Próximos passos do Botafogo

Agora, o Botafogo se concentra no hotel em São Paulo para, posteriormente, partir para Buenos Aires. A delegação do Alvinegro chega na argentina às 16h50 (de Brasília). A partida contra o Atlético-MG, pela final da Libertadores, será no sábado (30), às 17h.

continua após a publicidade