Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 31/10/2024 - 00:51 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo perdeu por 3 a 1 para o Peñarol, em Montevidéu, mas confirmou a vaga na final da Libertadores, nesta quarta-feira (30), no estádio Centenário, depois da goleada de 5 a 0 no Nilton Santos na partida de ida. Após a conquista da vaga, o técnico Artur Jorge exaltou os jogadores e dedicou a classificação à torcida.

– Tínhamos um objetivo muito claro, que era conseguir superar esse adversário no conjunto de dois jogos. O objetivo principal foi completamente atingido, que era chegarmos à final, um marco histórico. É isso que deve ser destacado, esse grupo de jogadores pela primeira vez ter colocado o Botafogo numa final de Libertadores. É um grupo de atletas que vai ficar na história do clube, acrescentando:

– Acima de tudo, meu sentimento é poder entregar à torcida do Botafogo o momento que estão vivendo. Essa vitória é para eles, para aqueles que sempre acreditaram, que já sofreram muito e continuam fiéis e sempre presentes. Essa é a minha vitória, pelo fato de darmos mais uma alegria aos botafoguenses, podendo viver e acompanhar o crescimento do clube também.

Artur Jorge explica escalação de John

O treinador destacou a atuação dos jogadores e explicou a escalação de John, que estava pendurado, entre os titulares. Os outros cinco atletas foram poupados da equipe principal, mas Alexander Barboza chegou a entrar no segundo tempo.

– O fato de terem jogado estes jogadores, nós falámos com todos eles, não só com aqueles que estavam mais de lado, mas com todos eles, aquilo que era o contexto do jogo onde tínhamos tudo, ou muito mais, a perder do que o adversário e que era importante, acima de tudo, olhar para o jogo de forma competitiva, sem perder a coragem, sem perder a compatibilidade que pusemos em campo para conseguirmos superar e estarmos na final com muito mérito por aquilo que fizemos.

– Quando saí de Portugal para abraçar esse projeto, acompanhado do Franclim, do João, do André e do Tiago, saímos de uma zona de conforto, depois de ganhar um título no Braga, falamos que tinha que valer a pena. E hoje digo que vale a pena pelo que apostamos, por quem apostou em nós, temos um grupo à disposição para poder sonhar a atingir esses patamares.