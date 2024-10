Adryelson revela motivo da briga com Marçal durante Botafogo x Peñarol

Adryelson teve que ser segurado por Artur Jorge (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 01:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Em entrevista coletiva, Adryelson explicou o motivo da discussão com Marçal durante a partida entre Botafogo e Peñarol. Os jogadores foram flagrados pela transmissão de televisão discutindo de forma bem agressiva na derrota do Alvinegro por 3 a 1.

➡️ Botafogo perde, mas confirma final inédita da Libertadores com o Atlético-MG

- Não, não, ele estava só orientando ali. A gente se desentendeu um pouco, mas era só para orientar ali a linha defensiva. Mas está tudo certo, faz parte do contexto do jogo. Ele só estava querendo ajudar, já conversamos, já está tudo certo.

No meio da discussão, o técnico Artur Jorge teve que segurar o zagueiro. Adryelson retornou ao Botafogo no meio deste ano. O jogador, junto com Marçal, foi um dos pilares do Glorioso na temporada de 2023. O camisa 34 chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira no ano passado.

- Fiz um ano semana retrasada, que foi da minha primeira convocação. Então, voltar aqui e relembrar tudo o que aconteceu. Isso aí com a classificação histórica, não tem coisa melhor que poderia acontecer. Agora é comemorar com todos e aproveitar esse momento histórico, descansar, que já tem mais batalha para frente.

Adryelson comentou ainda sobre todo o extra-campo que estremeceu essa semifinal contra o Peñarol.

- A blindagem vem primeiro do professor, que protege muita gente nessa parte, que pede para a gente focar no jogo, não ligar para o que acontece no extra-campo, que importa a nossa concentração em todo mundo. Tudo aconteceu, concentramos bem, estávamos preparados para esse jogo, estávamos preparados para o que ia acontecer na verdade, no extra-campo, então foi bem tranquilo, porque teve em torno da gente uma proteção muito grande. Então estávamos preparados para esse jogo, então o que importa é que classificamos para a final e entramos na história.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Sobre a classificação do Botafogo

O Botafogo perdeu por 3 a 1 para o Peñarol, nesta quarta-feira (30), no jogo de volta das semifinais, mas confirmou a vaga para a decisão da Libertadores pela primeira vez na História. O Glorioso enfrentará o Atlético-MG pelo título continental, no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, em final inédita da competição.