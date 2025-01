John Textor abre o jogo sobre saída de Luiz Henrique do Botafogo

O Botafogo movimentou o mercado na bola nos últimos dias de 2024. Com cerca de 10 saídas já confirmadas do elenco glorioso, a equipe pode perder mais um dos seus principais destaques para a próxima temporada. A tendência é que Luiz Henrique se transfira para o Lyon para cumprir contrato previamente assinado.

Apesar de ainda não ter um martelo batido, John Textor, dono da SAF, comentou sobre a possibilidade de saída do atacante para o clube francês, ao jornal "O Globo". A decisão está nas mãos do jogadores e dever ser tomada nos próximos dias.

– O plano sempre foi que ele se mudasse para a Europa. Mas tem que ser na oportunidade certa, e existe a possibilidade de ele jogar a Copa do Mundo de Clubes para nós (Botafogo). Estou em contato próximo com seus representantes e decidiremos tudo na primeira semana de janeiro. - disse o empresário.

Contratado no início do ano, Luiz Henrique já chegou com a possibilidade de deixar o Glorioso com destino ao Lyon, uma vez que ambos os clubes pertencem a Eagle Football, de Textor. Caso parecido aconteceu com o meia Thiago Almada, que chegou ao Botafogo do Atlanta United, mas já se despediu de seus companheiros com destino à França.

Temporada de Luiz Henrique

Na última terça-feira (31), protagonista do Alvinegro foi eleito o Rei da América pelo jornal "El País", do Uruguai. No campo, o atleta foi o grande destaque da equipe comandada pro Artur Jorge nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão.

Por conta de seu grande desempenho com o Botafogo, Luiz Henrique chegou à Seleção Brasileira e disputou seis partidas com a Amarelinha. Nesse período, o jogador balançou as redes duas vezes e contribuiu com uma assistência.

