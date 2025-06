Arthur Cabral rejeita rótulo de ‘substituto’ e explica escolha pelo Botafogo

SANTA BARBARA (EUA) - Arthur Cabral foi apresentado como novo reforço do Botafogo. Nesta sexta-feira (13), no luxuoso resort Ritz-Carlton Bacara, em Santa Barbara, nos EUA, o atacante de 27 anos falou pela primeira vez como reforço do Fogão. Em sua primeira entrevista, explicou sua decisão de retornar ao Brasil e sua escolha pelo Alvinegro.

— Eu vim para o Botafogo buscando um grande projeto, é uma equipe muito grande, e claro que poder disputar uma Copa do Mundo de Clubes, a primeira ainda, e poder terminar a temporada disputando títulos em todas as competições é algo que pesa muito na decisão de um atleta, então eu venho aqui com objetivos muito grandes, honrar essa camisa, ser campeão e responder todo carinho que venho recebendo — disse o jogador em entrevista coletiva.

Arthur Cabral disputará posição com Igor Jesus no ataque, por um período curto, pois o atual colega de time defenderá o Nottingham Forest após o fim do Mundial. O reforço do Botafogo evitou o rótulo de 'substituto' e disse ter características diferentes.

— Em relação ao Igor, é como falaram, eu tenho características bem diferentes do Igor, eu venho para jogar de 9, o Igor é um pouco diferente de mim, então acredito que eu não venho para substituir ele, o Botafogo queria um jogador também com as minhas características — falou o jogador.

Atacante foi apresentado como reforço do Fogão (Foto: Reprodução/Botafogo TV)

Experiência na Europa

O atacante de 27 anos estava no Benfica antes de reforçar o Botafogo, que desembolsou 12 milhões de euros (cerca de R$ 76,3 milhões), mais 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões) em bônus. O vínculo tem duração até 2028.

Léo Coelho, diretor futebol, explicou que a experiência internacional do atacante foi crucial para a sua contratação e revelou que Arthur Cabral teve uma resposta inusitada ao falar sobre suas características.

— É um atacante de extrema valência, conhece muito bem o Campeonato Brasileiro, teve uma passagem na Europa, passou pela Suíça, Itália, e pelo Benfica, em Portugal. Ele vai nos trazer a última bola, o gol que tanto precisamos, e como ele mesmo disse quando perguntamos sua característica, ele disse "entrega a bola para mim que eu resolvo — falou o dirigente.

Desafios do Botafogo no Mundial

O Botafogo estreia na fase de grupos do Mundial de Clubes no domingo (15), às 23h (de Brasília), contra o Seattle Sounders, em Seattle. Esse será o último jogo antes de dois desafios difíceis na competição.

Na sequência, o time carioca enfrenta o PSG, campeão europeu, no dia 19, às 22h, e o Atlético de Madrid, no dia 23, às 16h, ambos no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia, estádio onde a Seleção Brasileira conquistou a Copa do Mundo de 1994.