Assista ao vivo à apresentação de Correa e Arthur Cabral, reforços do Botafogo

SANTA BARBARA (EUA) - O Botafogo apresenta nesta sexta-feira (13) os atacantes Joaquín Correa e Arthur Cabral, reforços para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A entrevista coletiva será realizada em Santa Barbara, na Califórnia, onde o clube carioca está concentrado para a preparação nos Estados Unidos, sede do torneio.

O Fogão foi o time brasileiro que mais contratou para a competição. Ao todo foram cinco reforços: o goleiro Cristhian Loor, o zagueiro Kaio Pantaleão, o meia Montoro e os atacantes Arthur Cabral e Joaquín Correa.

Arthur Cabral se junto ao elenco na segunda-feira (9), e treina normalmente com a equipe carioca. O atacante de 27 anos estava no Benfica antes de reforçar o Botafogo, que desembolsou 12 milhões de euros (cerca de R$ 76,3 milhões), mais 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões) em bônus. O vínculo tem duração até 2028.

Joaquín Correa foi anunciado na terça-feira (10), quando realizou exames médicos e embarcou para os Estados Unidos, onde o clube disputará o Mundial de Clubes da Fifa. Formado pelo Estudiantes, o jogador soma passagens por camisas pesadas da Europa como Sevilla, da Espanha, Olympique de Marselha, da França, além de Sampdoria e Lazio, da Itália. O seu último clube também foi do país, a Inter de Milão, onde atuou até a última temporada. O atacante chegou sem custos ao Botafogo.

Arthur Cabral é reforço do Botafogo para o Mundial de Clubes (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Calendário do Botafogo no Mundial

O Fogão entra em campo no próximo domingo (15), às 23h (horário de Brasília), em Seattle, quando encara os donos da casa, Seattle Sounders, em seu primeiro jogo pela fase de grupos do torneio. Será o último jogo antes de duas 'pedreiras' no Mundial.

A segunda partida será no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia, onde a Seleção Brasileira conquistou a Copa do Mundo de 1994. No dia 19, o Botafogo encara o PSG, atuam campeão europeu, às 22h (de Brasília. No mesmo local, no dia 23, a equipe carioca enfrenta o Atlético de Madrid, às 16h (de Brasília).