Correa revela ajuda de ex-Botafogo em decisão de fechar com o clube

O Botafogo apresentou oficialmente Joaquín Correa nesta sexta-feira (13), direto dos Estados Unidos, em meio à preparação para o Mundial de Clubes. Em entrevista coletiva, o argentino falou em português e contou detalhes de amizades com brasileiros, um deles ex-jogador do Glorioso, que o ajudou na decisão de assinar com o clube.

— Tenho muitos amigos brasileiros, conheci muitos na Europa. Fizemos amizade, então é um portunhol. Foram muitos, o Lucas Leiva, Luiz Felipe, Luís Henrique, Andreas Pereira. Muitas pessoas que me ajudaram, jogamos juntos. Consigo entender e consigo falar um pouco — explicou o jogador.

Correa destacou a amizade com o atacante da Inter de Milão, que jogou pelo Alvinegro e foi companheiro dele no Olympique de Marseille.

— Quando a gente estava no Marseille, ele (Luís Henrique) falou muito bem do clube, que era a sua casa. Quando eu estava conversando para vir, ele me disse que eu ia ser muito feliz aqui. Então, ele também me ajudou para vir. Para ele, um abraço forte — disse o argentino.

Primeiro treino e estreia no Mundial

Joaquín Correa participou do primeiro treino com o elenco do Botafogo nesta sexta-feira (13). Ele afirma ter se sentido bem e já pensa na estreia do Mundial no próximo domingo (15), contra o Seattle Sounders.

— Sim, (o treino foi) muito bem. Os meus companheiros, dá para ver porque ganharam a Libertadores e o Brasileirão, é um grupo muito bonito, de gente que quer ganhar, então estou feliz de pertencer a esse grupo. Primeiro treino com o time, muito bem, feliz. Agora vamos preparar o jogo dia 15 — comentou.

Sobre o que falta para o Glorioso alcançar o nível de PSG e Atlético de Madrid, adversários no Grupo B, Correa acredita que a disputa da Copa do Mundo é passo importante no caminho para o objetivo. Contudo, reforçou que a competição é novidade para todos os times.

— Acho que esta competição pode realmente ajudar um time como o nosso a crescer e subir de patamar. Mas a mentalidade dos companheiros do técnico é muito boa. Eles sempre querem vencer e evoluir. Então, acho que o caminho está certo — avaliou o jogador.

— Ninguém jogou nesta competição, ninguém jogou contra ninguém. É uma competição nova para todos, e temos que vencer. Vamos nos concentrar no dia 15, com todo o time pronto — reforçou.

Outras respostas de Joaquín Correa

Enfrentar o PSG

— Joguei muitas vezes contra eles, é um time muito importante. Primeiro temos outra partida antes. Para ganhar vamos pensar primeiro no dia 15 e, depois, neles.

Chegar em meio à preparação para o Mundial

— Sim (diferente), é uma competição nova para todo mundo. É uma coisa muito legal para os times sul-americanos, da Europa, para todo mundo. Acho que é uma competição muito linda que temos que desfrutar.

Trote no Botafogo

— Sempre que se chega num clube tem essas coisas que tem que fazer. Tenho 30 anos, mas tenho que continuar fazendo essas coisas.

