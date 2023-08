A rota traçada deveria ter sido outra. O Botafogo poderia ter encarado o Defensa y Justicia com força máxima para colocar um pé nas semifinais, poupava os principais jogadores contra o Bahia, no jogo de volta das quartas de final, e voltava com os titulares contra o Flamengo. Até porque, a gordura no Brasileirão ultrapassa 10 pontos.