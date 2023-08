Após o empate do Botafogo, o zagueiro Victor Cuesta revelou o que aconteceu no lance do gol do Defensa y Justicia, nesta quarta-feira, no Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. O jogador disse que a bola bateu muito rápido no pé e não conseguiu sair. Confira no vídeo acima.