Após o empate em 1 a 1 contra o Defensa y Justicia, pelas quartas de finais da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (23). Diego Costa falou na entrevista pós-jogo sobre sua visão do resultado, mas deu destaque para sua adaptação ao clube. Recém chegado no Glorioso, o hispano-brasileiro citou que ainda está se entrosando com os novos companheiros e também com a grama sintética do Nilton Santos.