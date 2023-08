Noite amarga para o Botafogo no Nilton Santos nesta quarta-feira (23). Líder do Brasileirão, o time teve uma noite de frustração e só empatou com o Defensa y Justicia por 1 a 1, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. Dessa forma, o Alvinegro viaja à Argentina, na próxima semana (quarta, 30), sem ter feito a lição de casa. Gabriel Pires abriu o placar para o Botafogo, mas Tripichio empatou para o Defensa, em falha de Gatito. Veja os melhores momentos no player acima!