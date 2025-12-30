menu hamburguer
Botafogo

Botafogo sofre transfer ban da Fifa em caso de Almada

Clube carioca não poderá contratar novos jogadores por causa da falta de pagamento por Thiago Almada

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/12/2025
22:43
John Textor CEO do Botafogo durante partida contra o Corinthians no Nilton Santos. (Foto:Thiago Ribeiro/AGIF/ Gazeta Press)
John Textor CEO do Botafogo durante partida contra o Corinthians no Nilton Santos. (Foto:Thiago Ribeiro/AGIF/ Gazeta Press)
Em atualização publicada nesta terça-feira (30), a Fifa mostra o Botafogo listado no transfer ban, proibição de registros de atletas, a partir desta quarta-feira (31). Isso se dá pela dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos, pela compra de Thiago Almada em 2024, e terá duração de três janelas de transferências.

A SAF foi condenado a pagar 21 milhões de dólares (R$ 114 milhões) ao Atlanta pela Corte Arbitral do Esporte (CAS). A entidade é soberana e não cabe recurso.

O Botafogo contratou Almada em julho de 2024. (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
Relembre o caso do Botafogo

O Atlanta, clube que disputa a Major League Soccer (MLS), moveu a ação após o não pagamento das parcelas de julho e setembro de 2024, quando Almada chegou ao Botafogo. Depois disso, o jogador argentino já ganhou a Libertadores e o Brasileirão no mesmo ano, foi emprestado ao Lyon e, em seguida, vendido ao Atlético de Madrid.

Em um primeiro momento, o Botafogo contestou e recorreu junto à Fifa, alegando que teria de pagar somente os valores referentes aos meses em aberto no momento da ação. A quantia seria de cerca de R$ 32 milhões. Houve uma audiência em outubro e a decisão foi protocolada nesta terça-feira (9). A SAF se manifestou em nota oficial.

Segundo apurou o Lance!, os dois clubes encaminharam um acordo para ampliar o prazo de pagamento. Este, no entanto, ainda não foi oficializado devido ao tempo no fim de ano para confirmação dos trâmites.

