Botafogo sofre transfer ban da Fifa em caso de Almada

Em atualização publicada nesta terça-feira (30), a Fifa mostra o Botafogo listado no transfer ban, proibição de registros de atletas, a partir desta quarta-feira (31). Isso se dá pela dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos, pela compra de Thiago Almada em 2024, e terá duração de três janelas de transferências.
A SAF foi condenado a pagar 21 milhões de dólares (R$ 114 milhões) ao Atlanta pela Corte Arbitral do Esporte (CAS). A entidade é soberana e não cabe recurso.
O Atlanta, clube que disputa a Major League Soccer (MLS), moveu a ação após o não pagamento das parcelas de julho e setembro de 2024, quando Almada chegou ao Botafogo. Depois disso, o jogador argentino já ganhou a Libertadores e o Brasileirão no mesmo ano, foi emprestado ao Lyon e, em seguida, vendido ao Atlético de Madrid.
Em um primeiro momento, o Botafogo contestou e recorreu junto à Fifa, alegando que teria de pagar somente os valores referentes aos meses em aberto no momento da ação. A quantia seria de cerca de R$ 32 milhões. Houve uma audiência em outubro e a decisão foi protocolada nesta terça-feira (9). A SAF se manifestou em nota oficial.
Segundo apurou o Lance!, os dois clubes encaminharam um acordo para ampliar o prazo de pagamento. Este, no entanto, ainda não foi oficializado devido ao tempo no fim de ano para confirmação dos trâmites.
