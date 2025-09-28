A derrota por 2 a 0 para o Fluminense encerrou uma sequência de oito vitórias seguidas do Botafogo no clássico, e após a partida o técnico Davide Ancelotti reconheceu que faltou “contundência” à equipe. O treinador foi para o jogo com uma zaga reserva e com desfalques em todos os setores, mas disse que a ausência de jogadores não pode servir como desculpa pelo desempenho abaixo do esperado.

— Até o primeiro gol foi um jogo equilibrado, mas depois o Fluminense fez um gol em que defendemos muito mal. E, como já aconteceu, perdemos confiança no jogo. Nós fomos fortes nos duelos, tivemos controle na segunda etapa, mas sem perigo — declarou Davide Ancelotti em entrevista no Maracanã.

O técnico italiano foi indagado sobre o alto número de desfalques que o Botafogo tem tido nos últimos jogos, bem como pela mudança no setor ofensivo no clássico com o Fluminense — ele optou pro Chris Ramos na frente e deixou Arthur Cabral no banco.

— Estamos cientes que temos dificuldades, mas isso não pode ser uma desculpa. Ainda que tenhamos desfalques, com lesões, com jogadores suspensos, temos que ter mais contundência. Não podemos nos permitir não jogar a 150% com esta camisa — disse Ancelotti.

— Temos mudado com frequência porque é difícil neste campeonato manter o mesmo ataque em todos os jogos. Sempre têm desfalques, jogadores suspensos, lesões… Arthur Cabral fez um treino antes do jogo do Grêmio e jogou, porque não tinha outra opção. Jogou 90 minutos, estava cansado. Precisava um pouco mais de profundidade na transição — justificou o técnico do Botafogo.

Botafogo tem duelo difícil na quarta-feira

Quinto colocado no Brasileirão, o Botafogo volta a campo na quarta-feira. O time recebe o Bahia, que tem os mesmos 40 pontos, a partir das 21h30 (de Brasília) no Nilton Santos.