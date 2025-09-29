Reações de Zubeldía em Fluminense x Botafogo; veja vídeo

O técnico Luis Zubeldía viveu uma tarde intensa no Maracanã e suas reações foram registradas por uma câmera exclusiva do Lance! durante a vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo (28), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gritos de instrução, gestos enérgicos e a vibração após os gols marcaram a primeira experiência do argentino à beira do campo com a camisa tricolor.

Dentro das quatro linhas, o Fluminense mostrou mudanças já perceptíveis no estilo de jogo. O time buscou equilibrar posse de bola e verticalidade, algo que Zubeldía havia antecipado em suas primeiras entrevistas. No ataque, Cano abriu o placar ainda no primeiro tempo e Lima fechou a conta nos minutos finais, garantindo o triunfo que encerrou uma sequência de oito vitórias seguidas do rival no clássico. Além da vitória, a partida mostrou um time mais compacto defensivamente e agressivo nas transições, reflexo da filosofia implementada em apenas dois treinamentos.

Com o resultado, o Fluminense chegou a 34 pontos, subindo para a oitava colocação na tabela. O triunfo no clássico dá moral após uma semana conturbada pela eliminação na Copa Sul-Americana e pela saída de Renato Gaúcho. Zubeldía inicia sua trajetória com resultado importante e já estabelece como meta imediata a consolidação da equipe na briga por vaga na próxima Conmebol Libertadores.

O que vem por aí para o Fluminense?

O elenco tricolor se prepara agora para uma sequência fora do Rio. Na quarta-feira (1º de outubro), o time enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 26ª rodada. O compromisso é visto como essencial para embalar a arrancada no Brasileirão antes da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, marcada para dezembro. Até lá, Zubeldía terá a missão de dar identidade ao time e transformar intensidade em regularidade.