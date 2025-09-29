Esposa de Davide Ancelotti se manifesta sobre momento ruim no Botafogo

A esposa de Davide Ancelotti, Ana Galocha, se manifestou nas redes sociais sobre o momento ruim que vive o Botafogo. O time comandado pelo italiano perdeu, neste domingo (28), o clássico para o Fluminense pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro.

O trabalho de Davide Ancelotti no Botafogo tem sido questionado pela imprensa e principalmente pelos torcedores. No Instagram, sua esposa deixou uma mensagem de apoio e lamentou o começo de carreira turbulento.

- Como é difícil ver você dando tudo, trabalhar sem parar, se esforçar ao máximo, dar tudo de si (e você sabe muito e tem muita experiência) e ver a bola não entrar. Continue acreditando no que você faz, continue acreditando na sua equipe. Tenho certeza de que os resultados virão em breve. Você é e sempre será um grande profissional por mérito próprio. Estaremos sempre aqui para apoiá-lo, sempre - publicou Ana Galocha.

Davide Ancelotti, técnico do Botafogo, durante derrota para o Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Davide Ancelotti não deu desculpas depois da derrota do Botafogo

A derrota por 2 a 0 para o Fluminense encerrou uma sequência de oito vitórias seguidas do Botafogo no clássico, e após a partida o técnico Davide Ancelotti reconheceu que faltou “contundência” à equipe. O treinador foi para o jogo com uma zaga reserva e com desfalques em todos os setores, mas disse que a ausência de jogadores não pode servir como desculpa pelo desempenho abaixo do esperado.

— Até o primeiro gol foi um jogo equilibrado, mas depois o Fluminense fez um gol em que defendemos muito mal. E, como já aconteceu, perdemos confiança no jogo. Nós fomos fortes nos duelos, tivemos controle na segunda etapa, mas sem perigo — declarou Davide Ancelotti, do Botafogo, em entrevista no Maracanã.

O técnico italiano foi indagado sobre o alto número de desfalques que o Botafogo tem tido nos últimos jogos, bem como pela mudança no setor ofensivo no clássico com o Fluminense — ele optou pro Chris Ramos na frente e deixou Arthur Cabral no banco.

— Estamos cientes que temos dificuldades, mas isso não pode ser uma desculpa. Ainda que tenhamos desfalques, com lesões, com jogadores suspensos, temos que ter mais contundência. Não podemos nos permitir não jogar a 150% com esta camisa — disse Ancelotti.