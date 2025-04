Alvo do Botafogo é torcedor declarado e já recebeu agradecimento de John Textor

O Botafogo definiu o meia Cauly, do Bahia, como prioridade nesta janela de transferências doméstica. Com a recusa inicial do Tricolor, a negociação é considerada difícil. Mas, tem um fator que pode pesar a favor do Alvinegro durante as tratativas: o jogador é botafoguense.

Mesmo sendo torcedor do Glorioso, o baiano acabou jogando contra o seu time de coração desde cedo. Em 2013, quando atuava pelo FC Köln, na Alemanha, enfrentou o Botafogo na Spax Cup, torneio internacional de futebol sub-19. O jovem brasileiro já se tornava o ‘maestro’ do time, ostentando a camisa nº 10. Na ocasião, perdeu para os jovens da equipe alvinegra por 1 a 0, com gol de Sassá.

Seu pai, Nilton Dantas Souza, contou que Cauly “é botafoguense desde que nasceu e de coração”. Na época um jovem de base, o meio-campista torceu para que o Botafogo chegasse à final, mas “ficou triste por ter que enfrentar o seu clube” como um futebolista despido de emoções clubistas.

Agradecimento de John Textor

Depois de uma carreira inteira no futebol europeu, Cauly se transferiu do Ludogorets, da Bulgária, para o Bahia em 2023. O jogador chegou ao clube junto com o técnico Renato Paiva, atual comandante alvinegro. Naquela temporada, o atleta teve seu melhor desempenho da carreira. Foram 47 jogos disputados, com 10 gols e oito assistências.

Enquanto o Botafogo disputava o título do Campeonato Brasileiro e via o Palmeiras ameaçar a sua liderança, o jogador foi responsável por "ajudar" a equipe carioca na competição, e recebeu o agradecimento de John textor, dono da SAF do Glorioso.

O Tricolor de Aço venceu o Palmeiras por 1 a 0, no primeiro turno, com gol de Thaciado, assistido por Cauly. Assim, o empresário norte-americano decidiu ir às redes sociais para agradecer ao jogador.

– Botafoguense quando criança e ainda continua um Escolhido depois de todos esses anos. Obrigado, Cauly, e mande um olá para o Kanu por mim! - colocou Textor na legenda da foto postada no Instagram.

Veja a publicação

Postagem de John Textor "agradecendo" Cauly (Reprodução / Instagram)

Porém, os planos alvinegros foram frustrados pela decisão do Bahia de não negociar o meia. A diretoria baiana entende que só aceitaria iniciar conversas por trocas envolvendo Savarino ou Igor Jesus, pilares do time carioca. Dessa forma, é difícil que a negociação tenha um desfecho positivo.

O Botafogo volta a campo no próximo sábado (5), contra o Juventude, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h (de Brasília), no Nilton Santos. Renato Paiva terá a volta de Savarino para o confronto.