Marlon Freitas analisa o Botafogo contra o Pachuca e assume: ‘Falhamos’

Depois da derrota, por 3 a 0, para o Pachuca, do México, no Clássico das Américas, pela Copa Intercontinental, nesta quarta-feira (11), o Botafogo pode, finalmente, se despedir de uma temporada histórica para o clube. Ao fim da partida, Marlon Freitas lamentou o resultado do último duelo do ano, mas exaltou o grupo pelas taças conquistadas em 2024.

O Glorioso embarcou para Doha no mesmo dia em que se consagrou compeão brasileiro, no Nilton Santos, no domingo (8). Sem tempo de comemorar o título, o foco dos jogadores passou a sero torneio intercontinental. Mas, o desgaste físico era nítido. Por isso, Artur Jorge optou por poupar alguns titulares para o primeiro duelo, incluindo o capitão. Marlon Feitas não quis colocar a culpa no cansaço e analisou a partida feita pela equipe.

– De certa forma, a atitude do Pachuca em campo, o vigor físico dele surpreendeu vocês? Ou era algo esperado de um time que teve tanto tempo para se preparar? De uma forma oposta, inclusive, a que o Botafogo teve. Ah, eu acho que não. Não adianta a gente vir aqui e falar que eu cansaço e tal. Falhamos, tomamos um gol no comecinho do segundo tempo. A gente terminou o primeiro tempo melhor, na minha visão. E depois, no começo do segundo tempo, tomou o gol. Claro que você tem que correr atrás, ficar mais exposto. E foi o que aconteceu. Eles aproveitaram bem de contra-ataque e mataram o jogo.

Com a eliminação precoce, o Botafogo se despede da temporada, mas não se deixa abater pelo resultado. Foi o clube brasileiro com mais jogos disputados no ano e dois títulos conquistados. O camisa 17 exaltou o ano do Glorioso.

– Mas foi um grande ano. A gente tem que sair de cabeça erguida pelo ano que a gente fez. Foram 75 jogos no ano. Isso mostra o nosso profissionalismo, o nosso caráter. Lutamos até o final e a gente fica triste. O nosso grupo está triste, muito chateado, porque vale taça. E sempre quando vale taça, a gente quer vencer, a gente queria vencer esse jogo. Para dar continuidade na competição. Mas é isso, sair de cabeça erguida, aproveitar bem as férias com nossos familiares. E só agradecer a Deus.

