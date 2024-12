Conheça Pedro Martins, ex-Botafogo, anunciado como novo CEO do Santos

Nesta segunda-feira (23), Marcelo Teixeira, presidente do Santos, concedeu entrevista coletiva no CT Rei Pelé. O dirigente anunciou que Pedro Martins é novo CEO do Peixe. Na última temporada, o profissional trabalhou como diretor executivo de futebol no Botafogo.

— Minha trajetória profissional eu me qualifiquei para ser um profissional de gestão. Sempre atuei no desenvolvimento de projetos desportivos. O Objetivo do presidente foi me trazer para uma função mais estratégica do que no Botafogo. Eu aceitei o convite porque acredito na visão de futuro do presidente e porque acredito que o Santos pode se posicionar bem no futebol e na maneira que atua hoje — disse o profissional durante a entrevista coletiva.

Pedro Martins terá a responsabilidade de substituir Paulo Bracks, que ocupou o cargo na maior parte deste ano. O novo CEO também será homem forte do Santos no mercado e deve participar ativamente na contratação de jogadores e montagem de elenco.

Pedro Martins estava acertado com o Santos enquanto o Botafogo disputava a Copa Intercontinental da Fifa, no Catar, na metade do mês. Com isso, o profissional demorou para ser apresentado, mas participou ativamente das negociações para a contratação do novo técnico do Peixe, Pedro Caixinha.

O início da carreira de Pedro Martins foi no Departamento de Informação do Athletico-PR. O novo dirigente do Botafogo também foi diretor de futebol da Ferroviária, VP de Competições na Federação Paulista de Futebol. Além disso, o currículo do executivo tem passagens pelo Queens Park Rangers, da Inglaterra, e pelo Cruzeiro.

Pedro Martins foi apresentado como novo CEO do clube (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Preparação do Santos para 2025

O Peixe se prepara para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Neste ano, o clube conquistou o título da segunda divisão nacional. Marcelo Teixeira justificou que não pôde anunciar anteriormente a contratação do novo dirigente devido ao sucesso do Botafogo na temporada, o clube conquistou a Libertadores e Campeonato Brasileiro.

Pedro Caixinha, ex-Red Bull Bragantino, será o responsável por comandar o Santos nas disputas do Campeonato Paulista, Brasileirão e Copa do Brasil. O Peixe busca se reestruturar após passar a última temporada na Série B.