Luiz Henrique faz planos e não confirma permanência no Botafogo

Luiz Henrique foi um dos destaques do Botafogo na campanha dos títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores. O jogador de 23 anos marcou sete gols em 55 partidas disputadas nesta temporada. Apesar da idolatria da torcida, o atacante ainda não garante a permanência no Fogão.

continua após a publicidade

➡️ Após ano mágico no Botafogo, Artur Jorge volta a deixar o futuro em aberto

— Ainda não sei, estou pensando, vou falar com meus empresários para depois poder dar essa reposta — disse o jogador do Botafogo em entrevista antes do Prêmio Fui Clear, que acontece nesta segunda-feira (23), no Rio de Janeiro.

Vindo do Betis, da Espanha, o atacante brilhou com a camisa do Fogão e chegou à Seleção Brasileira, onde esteve presente em seis partidas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 e marcou dois gols. Luiz Henrique destacou que seu sonho é ser premiado como o Melhor Jogador do Mundo.

continua após a publicidade

— Eu tenho que trabalhar a cada dia, me dedicar, independentemente do lugar, eu trabalho muito, faço de tudo, para que um dia, se Deus quiser, me torne o melhor jogador do mundo. Faço de tudo, como eu falei, vou me dedicar para isso — falou o atacante do Botafogo.

Atacante foi um dos destaques do Fogão na Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Futuro no Botafogo?

Com contrato até o fim de 2028, Luiz Henrique ainda não sabe se continuará no Botafogo para a próxima temporada. Após a derrota para o Pachuca por 3 a 0, pela Copa Intercontinental da Fifa, no Catar, o meia argentino Almada declarou que deixa o Glorioso para atuar no Lyon, outro clube comandado por John Textor, dono da SAF do clube carioca.

continua após a publicidade

A torcida começa a temer a saída de outros jogadores da campanha, e Luiz Henrique é um dos mais valorizados pelo mercado. A meta da diretoria botafoguense é continuar com o atacante em busca de mais títulos na próxima temporada.

Além de defender os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, o Botafogo terá a missão de disputar o Super Mundial de Clubes da Fifa, em junho do próximo ano, nos Estados Unidos. O clube carioca está no grupo de Atlético de Madrid (Espanha), PSG (França) e Seattle Sounders (Estados Unidos).

Boas atuações na temporada

Sem querer falar sobre o futuro, Luiz Henrique aproveita o momento e comemora o bom ano que teve com a camisa do Botafogo. Na entrevista, o atacante fez uma análise da temporada e comentou o crescimento de seu desempenho ao longo das partidas:

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

— No começo do ano, eu comecei abaixo, mas (melhorei) meu desempenho nos treinamentos, nos jogos, eu reencontrei meu futebol. Trabalho com humildade esperando sempre uma oportunidade, que quando chegar eu vou agarrar, por isso neste ano eu joguei como joguei por muitas pessoas que me ajudaram, estou feliz por esse ano maravilhoso.