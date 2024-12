O primeiro desafio do Botafogo na Copa Intercontinental, o Pachuca, do México, chega para a competição num contexto completamente diferente do Alvinegro. A equipe mexicana não entra em campo há mais de um mês.

Esse fato pode ser encarado de duas formas pelo Botafogo. Por um lado, o Pachuca chega completamente descansado para a partida, enquanto o Alvinegro foi campeão e viajou direto para Doha no domingo (8). Em contrapartida, a tendência é de que o time mexicano esteja sem ritmo de jogo.

A última vez que o Pachuca disputou uma partida foi no dia 9 de novembro, quando enfrentou o Juarez, pela 17ª rodada do campeonato mexicano. Na ocasião, o adversário do Botafogo perdeu.

O Pachuca terminou o Apertura do campeonato mexicano em 16º lugar. Das 17 partidas disputadas, o adversário do Botafogo venceu apenas três, empatou quatro e perdeu 10.

Elenco alvinegro comemora título do Brasileirão no Nilton Santos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Botafogo em Doha

O Botafogo desembarcou em Doha nesta segunda-feira (9), após quase 18 horas de vôo. A delegação embarcou às 2h da manhã, no Rio de Janeiro, e pousou às 19h50.

Lista de relacionados do Botafogo para a Copa Intercontinental

Goleiros: John, Gatito e Raul; Laterais: Mateo Ponte, Marçal, Alex Telles e Cuiabano; Zagueiros: Bastos, Alexander Barboza, Lucas Halter e Adryelson; Volantes: Tchê Tchê, Allan, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Gregore; Meias: Thiago Almada, Eduardo, Savarino e Romero; Atacantes: Jeffinho, Matheus Martins, Luiz Henrique, Júnior Santos, Tiquinho e Igor Jesus.

