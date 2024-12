Botafogo desembarca em Doha para a disputa do Intercontinental

Após quase 18 horas de voo, o Botafogo desembarcou em Doha, no Catar, para a disputa da Copa Intercontinental. A delegação alvinegra embarcou às 2h da manhã no Rio de Janeiro e pousou às 19h50 (de Brasília) desta segunda-feira (9).

O primeiro desafio do Botafogo será na próxima quarta-feira (11), às 14h (de Brasília), contra o Pachuca (MEX). A partida será disputada no Estádio 974, que recebe os últimos ajustes antes de a bola rolar.

No momento em que pisaram em solo catari, os jogadores do Botafogo foram recebidos com colares no aeroporto - considerado o mais importante do Catar. Normalmente, os passageiros de lá são ministros, presidentes, personalidades e outros famosos. A tradição é que todas as pessoas que desçam dos voos no local sejam recebidas com o colar com as cores da bandeira do Catar, que tem o significado de boa sorte e boas-vindas.

Aspas de Júnior Santos

Durante a chegada, o atacante Júnior Santos comentou sobre a sequência de jogos, e demonstrou otimismo. Ele revelou que vai dormir mais um pouco ao chegar no hotel depois da longa viagem.

- Tem que ser na superação. Calendário muito apertado. Podemos dizer que jogamos hoje, dormimos um pouco, vamos treinar mais tarde e amanhã a gente já joga. Consegui dormir um pouco, agora é tomar banho, dormir mais e já pensar na partida de amanhã - disse.

A delegação alvinegra viajou para o país asiático em dois aviões fretados do New England Patriots, hexacampeão da NFL, a maior liga de futebol americano do mundo.

Os jogadores saíram do Estádio Nilton Santos diretamente para o Aeroporto do Galeão, do Rio de Janeiro, após a conquista do Campeonato Brasileiro no último domingo (8). O Botafogo venceu o São Paulo por 2 a 1.

Lista de relacionados

Goleiros: John, Gatito e Raul Defensores: Mateo Ponte, Bastos, Barboza Lucas Halter, Adryelson, Marçal, Alex Telles e Cuiabano Meias: Tchê Tchê, Allan, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Gregore, Thiago Almada, Eduardo, Savarino e Romero Atacantes: Jeffinho, Matheus Martins, Luiz Henrique, Júnior Santos, Tiquinho e Igor Jesus

Jogadores do Botafogo comemoram com a taça de campeão brasileiro no Nilton Santos. (foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

