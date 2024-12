Fluminense busca contratação de Igor Rabello, ex-Botafogo

O Fluminense fez uma consulta ao Atlético-MG para contratação de Igor Rabello para o ano de 2025. O zagueiro chegaria para disputar posição com Thiago Santos para jogar ao lado de Thiago Silva na próxima temporada.

O jogador tem contrato com o Galo até o fim de 2025. A informação foi dada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo Lance!. O Tricolor ainda não fez proposta oficial por Igor Rabello, que fez parte das divisões de base do clube quando mais jovem.

Igor foi dispensando pelo Fluminense em 2010, quando se transferiu para o Botafogo, onde se tornou profissional. O zagueiro foi emprestado pelo Náutico, se destacou e retornou para o Alvinegro, onde teve uma boa projeção nacional.

Antes de se transferir para o Atlético-MG, seu atual clube, o atleta de 29 anos se tornou uma das referências do time do Botafogo, com 108 jogos entre 2017 e 2018. Nessas duas temporadas, Igor marcou 7 gols.

No Galo, o zagueiro fez 194 partidas desde 2019, quando chegou em Minas Gerais. Igor Rabello não tem o mesmo protagonismo que tinha nas três primeiras temporadas, quando rompeu a barreira dos 35 jogos. Com Milito, no ano de 2024, o jogador fez apenas 26 partidas.

Fluminense em 2025

Com a vitória sobre o Palmeiras neste domingo (8), por 1 a 0, o Fluminense terminou o Brasileirão na décima terceira posição. Com isso, o Tricolor fará cinco competições no ano de 2025: Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana e Mundial de Clubes.