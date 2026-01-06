O Bahia ganhou um "reforço" de última hora no elenco que vai jogar o Campeonato Baiano deste ano. O meia Pedrinho, capitão do time sub-20 que disputa a Copinha em São Paulo, foi chamado por Rogério Ceni para participar do estadual pela equipe profissional. O Lance! confirmou a informação e apurou que o atleta já está em Salvador.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Aos 19 anos, Pedrinho se tornou uma das lideranças do time treinado por Leonardo Galbes, conquistou a faixa de capitão e jogou os 90 minutos da estreia do Bahia na Copinha, com direito a gol marcado na goleada por 5 a 0 contra a Inter de Limeira, pela primeira rodada do Grupo 9.

O Bahia, inclusive, não deve repor a saída de Pedrinho do elenco sub-20 com a inscrição de outro atleta. No empate sem gols contra o CSA na manhã desta terça-feira, coube a Anthony suprir a ausência do camisa 8. A faixa de capitão ficou com o atacante Juninho.

continua após a publicidade

Pedrinho comemora gol do Bahia contra a Inter de Limeira na Copinha; meia é chamado por Ceni para jogar o Baianão (Foto: @RaphaMarques)

Planejamento do Bahia para o estadual

O meia agora se junta a outros nomes que têm idade para o time sub-20, mas estão à disposição de Ceni para jogar o Baianão e não representam o Bahia na Copinha. Além dele, atletas como Dell, Luiz Gustavo, Ruan Pablo e Kauê Furquim ficaram em Salvador. Vale lembrar que o Bahia vai usar um time alternativo no Campeonato Baiano devido ao calendário apertado nesta temporada, já que o Brasileiro começa no fim deste mês.

Pedrinho só teve oportunidade no time profissional uma vez com a camisa do Bahia, na rodada inicial do Campeonato Baiano 2024. Ele entrou em campo por 16 minutos na derrota para o Jequié em um confronto que o Tricolor encarou com o time alternativo.

continua após a publicidade

O elenco principal se reapresentou na última segunda-feira de olho na primeira rodada da Série A contra o Corinthians, na Neo Química Arena, enquanto o time alternativo treina no CT Evaristo de Macedo desde o final de dezembro.

O Tricolor estreia na temporada a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), quando recebe o Jequié, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano. Clique aqui e saiba tudo sobre o novo formato do torneio.