A presença do técnico Carlo Ancelotti na Arena Fonte Nova, neste domingo, para acompanhar a partida entre Bahia e Santos, representa mais do que um simples tour do treinador para conhecer a cultura brasileira e provar o famoso acarajé de Salvador. É um sinal de que o futebol baiano e nordestino, muitas vezes escanteado do principal eixo esportivo, chama cada vez mais atenção e pode gerar bons frutos. Não à toa, alguns jogadores do Tricolor são cotados a entrar no radar da seleção brasileira para a próxima Data Fifa.

Jean Lucas

Jean Lucas é um dos jogadores do Bahia que serão observados por Ancelotti na partida contra o Santos (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

A começar pelo nome mais citado na última semana por ter aparecido na pré-lista de convocados, Jean Lucas, que é ex-jogador do Santos, mostra um futebol de alto nível no Bahia desde 2024. De lá para cá, foram 102 jogos com a camisa azul, vermelha e branca, 40 só na atual temporada.

O jogador de 27 anos tem a total confiança de Rogério Ceni e é titular absoluto no meio-campo. Apesar de ser volante, o camisa 6 também tem funções ofensivas importantes, não à toa é o segundo maior artilheiro da história do Bahia na Libertadores com quatro gols, todos marcados neste ano. Só Charles, outro que já vestiu a amarelinha, supera esse número, com seis bolas nas redes.

Desde a sua chegada, Jean Lucas marcou 15 gols e deu sete assistências. A melhor temporada da carreira foi justamente no ano passado, quando fez 61 jogos sob o comando de Ceni, balançou as redes nove vezes e deu seis passes para gols.

Luciano Juba

Juba comemora gol contra o Bragantino (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Já na linha defensiva, Luciano Juba chama atenção não só pela marcação e recomposição, mas também pelo lado criativo, seja no meio-campo ou ataque. A versatilidade e regularidade do camisa 46 em todas as funções que ele se propõe a desempenhar chamam a atenção de qualquer um.

Para materializar o argumento, os números de Juba mostram seu destaque com a camisa azul, vermelha e branca. Presente em todos os 18 jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro (17 como titular), ele é o segundo atleta de linha com mais tempo de jogo nesta temporada, só atrás do zagueiro Ramos Mingo, com 3324 minutos.

Por conta da sua vocação ofensiva, Juba é o artilheiro do Bahia no Brasileirão ao lado de Michel Araújo, com quatro gols. Três deles, inclusive, garantiram pontos importantes para o time, contra o Santos, Atlético-MG e Fluminense. Esses dois últimos foram verdadeiros golaços, com o lateral pisando próximo à grande área.

Em toda a temporada, Juba tem quatro gols e sete assistências em 44 jogos. O lateral, inclusive, é o terceiro maior garçom da equipe em 2025.

Tudo isso sem falar do desempenho dele pelo Sport, clube que o revelou, que chamou a atenção de todo o Brasil e despertou o interesse do Bahia. Em 2023, por exemplo, foram 38 participações em gols (20 bolas nas redes e 18 assistências) em 53 jogos. À época ele, jogava como um atacante pelo Leão da Ilha.

Outros atletas de destaque do Bahia

Caio Alexandre comemora triunfo contra o Nacional (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Vale destacar nessa lista o volante Caio Alexandre, um dos grandes personagens do Bahia na temporada e peça fundamental para a criação do time desde o ano passado. Titular absoluto do time de Rogério Ceni, ele tem, em média, mais de 90% de precisão nos passes em todas as competições que participou nesta temporada, de acordo com dados da plataforma Sofascore.

O grande problema é que Carlo Ancelotti não deve vê-lo em campo neste domingo, já que ele saiu machucado da partida contra o Ceará, na última quarta, e passa por exames para confirmar a suspeita de uma lesão. Mas isso não impede que o italiano e sua comissão siga acompanhando Caio Alexandre de perto para os próximos ciclos da Seleção, assim como o meia Everton Ribeiro, que, apesar dos 36 anos, pode sonhar com, ao menos, um pré-lista diante do futebol refinado que vem jogando pelo Tricolor.

Já o zagueiro Ramos Mingo (argentino) e Santiago Arias (colombiano) são outros destaques da equipe quem merecem atenção e podem surgir em futuras convocações das suas respectivas seleções. Arias, inclusive, é chamado constantemente.

— Destacar o Ancelotti assistindo ao jogo aqui, um privilégio ter um cara vencedor como ele. Não sei de pré-lista, mas se for convocado [Jean Lucas] é mais do que merecido. Muita força, tem tudo para voltar para o futebol europeu daqui a um ou dois anos. Tem todas as características que um jogador da Europa tem que ter — iniciou Ceni depois da partida contra o Ceará.

— Tem Juba e Caio, que também vêm jogando muito bem. Everton não preciso falar, acho que passou o momento. Viveu super bem [a Seleção], mas já está mais velho. Temos vários jogadores que têm se destacado, como David Duarte, não necessariamente em seleção brasileira. Juba talvez não seja o ideal apoiando, mas construindo sem dúvida passa a ser uma opção. Mas o treinador, que tem bem mais capacidade que eu, vai decidir — complementou.

Essas são as credenciais do Bahia, que pode proporcionar muito mais do que um lindo passeio por Salvador, mas também novas opções para os próximos ciclos da Seleção.

Vale lembrar que o Brasil se apresenta no dia 1º de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis. A equipe enfrenta o Chile, no Maracanã, dia 4 de setembro, e depois encara a Bolívia, em El Alto, no dia 9, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.