Bahia bate recorde de público contra o Flamengo; veja números de 2025
Tricolor ultrapassa marca alcançada na final da Copa do Nordeste
A torcida do Bahia quebrou mais uma marca na noite do último domingo, em partida contra o Flamengo, válida pela 27ª rodada do Brasileirão. Um público de 48.222 pagantes assistiu à vitória por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, recorde do clube nesta temporada.
Este número ultrapassou até mesmo o registrado no jogo de volta da final da Copa do Nordeste, quando 48.124 pagantes viram o Bahia conquistar o pentacampeonato depois de bater o Confiança por 5 a 0. Mas este jogo contra o time segipano registrou um público presente maior, e a diferença foi mínima: 48.637 x 48.634.
Em jogos de clubes, o recorde a ser batido na Arena Fonte Nova é do próprio Bahia. Durante a Série B de 2022, quando lutava pelo acesso à elite, 48.464 pagantes apoiaram o time no empate por 1 a 1 contra o Guarani. O público total do jogo foi de 48.866. A diferença para este duelo contra o Confiança foi de 229 torcedores presentes.
Os maiores públicos do Bahia nesta temporada
Mas não só de Brasileirão e Copa do Nordeste vive a cartela de grandes públicos do Bahia em 2025. Além dessas duas competições, o Tricolor também levou multidões ao estádio em jogos do Campeonato Baiano e da Libertadores. Não à toa, o time já ultrapassou a marca de 1 milhão de pagantes neste ano.
|Jogo (competição)
|Público pagante
|Público total
|Renda
Bahia 1 x 0 Flamengo (Série A)
48.222
48.634
R$ 2.599.289,00
Bahia 5 x 0 Confiança (Copa do Nordeste)
48.124
48.637
R$ 2.031.494,00
Bahia 2 x 1 Vitória (Série A)
47.273
47.796
R$ 1.772.206,00
Bahia 0 x 0 Vitória (Baianão)
46.882
47.895
R$ 2.053.808,00
Bahia 2 x 0 Santos (Série A)
45.233
45.813
R$ 1.912.336,00
Bahia 3 x 0 The Strongest (Libertadores)
44.847
45.161
R$ 1.534.887,50
Bahia 1 x 3 Nacional (Libertadores)
42.998
43.419
R$ 1.687.037,50
Bahia 1 x 1 Internacional (Libertadores)
42.700
43.028
R$ 1.555.174,00
Bahia 2 x 0 Vitória (Baianão)
42.384
42.793
R$ 1.325.210,00
Bahia 1 x 1 Corinthians (Série A)
41.647
41.898
R$ 1.752.529,00
