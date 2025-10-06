menu hamburguer
Bahia bate recorde de público contra o Flamengo; veja números de 2025

Tricolor ultrapassa marca alcançada na final da Copa do Nordeste

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 06/10/2025
18:56
Torcida do Bahia lota a Arena Fonte Nova contra o Flamengo (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
Torcida do Bahia lota a Arena Fonte Nova contra o Flamengo (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
A torcida do Bahia quebrou mais uma marca na noite do último domingo, em partida contra o Flamengo, válida pela 27ª rodada do Brasileirão. Um público de 48.222 pagantes assistiu à vitória por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, recorde do clube nesta temporada.

Este número ultrapassou até mesmo o registrado no jogo de volta da final da Copa do Nordeste, quando 48.124 pagantes viram o Bahia conquistar o pentacampeonato depois de bater o Confiança por 5 a 0. Mas este jogo contra o time segipano registrou um público presente maior, e a diferença foi mínima: 48.637 x 48.634.

Em jogos de clubes, o recorde a ser batido na Arena Fonte Nova é do próprio Bahia. Durante a Série B de 2022, quando lutava pelo acesso à elite, 48.464 pagantes apoiaram o time no empate por 1 a 1 contra o Guarani. O público total do jogo foi de 48.866. A diferença para este duelo contra o Confiança foi de 229 torcedores presentes.

Os maiores públicos do Bahia nesta temporada

Festa na Arena Fonte Nova antes da final da Copa do Nordeste (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
Festa na Arena Fonte Nova antes da final da Copa do Nordeste (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Mas não só de Brasileirão e Copa do Nordeste vive a cartela de grandes públicos do Bahia em 2025. Além dessas duas competições, o Tricolor também levou multidões ao estádio em jogos do Campeonato Baiano e da Libertadores. Não à toa, o time já ultrapassou a marca de 1 milhão de pagantes neste ano.

Jogo (competição)Público pagantePúblico totalRenda

Bahia 1 x 0 Flamengo (Série A)

48.222

48.634

R$ 2.599.289,00

Bahia 5 x 0 Confiança (Copa do Nordeste)

48.124

48.637

R$ 2.031.494,00

Bahia 2 x 1 Vitória (Série A)

47.273

47.796

R$ 1.772.206,00

Bahia 0 x 0 Vitória (Baianão)

46.882

47.895

R$ 2.053.808,00

Bahia 2 x 0 Santos (Série A)

45.233

45.813

R$ 1.912.336,00

Bahia 3 x 0 The Strongest (Libertadores)

44.847

45.161

R$ 1.534.887,50

Bahia 1 x 3 Nacional (Libertadores)

42.998

43.419

R$ 1.687.037,50

Bahia 1 x 1 Internacional (Libertadores)

42.700

43.028

R$ 1.555.174,00

Bahia 2 x 0 Vitória (Baianão)

42.384

42.793

R$ 1.325.210,00

Bahia 1 x 1 Corinthians (Série A)

41.647

41.898

R$ 1.752.529,00

