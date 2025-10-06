A torcida do Bahia quebrou mais uma marca na noite do último domingo, em partida contra o Flamengo, válida pela 27ª rodada do Brasileirão. Um público de 48.222 pagantes assistiu à vitória por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, recorde do clube nesta temporada.

Este número ultrapassou até mesmo o registrado no jogo de volta da final da Copa do Nordeste, quando 48.124 pagantes viram o Bahia conquistar o pentacampeonato depois de bater o Confiança por 5 a 0. Mas este jogo contra o time segipano registrou um público presente maior, e a diferença foi mínima: 48.637 x 48.634.

Em jogos de clubes, o recorde a ser batido na Arena Fonte Nova é do próprio Bahia. Durante a Série B de 2022, quando lutava pelo acesso à elite, 48.464 pagantes apoiaram o time no empate por 1 a 1 contra o Guarani. O público total do jogo foi de 48.866. A diferença para este duelo contra o Confiança foi de 229 torcedores presentes.

Os maiores públicos do Bahia nesta temporada

Festa na Arena Fonte Nova antes da final da Copa do Nordeste (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Mas não só de Brasileirão e Copa do Nordeste vive a cartela de grandes públicos do Bahia em 2025. Além dessas duas competições, o Tricolor também levou multidões ao estádio em jogos do Campeonato Baiano e da Libertadores. Não à toa, o time já ultrapassou a marca de 1 milhão de pagantes neste ano.

Jogo (competição) Público pagante Público total Renda Bahia 1 x 0 Flamengo (Série A) 48.222 48.634 R$ 2.599.289,00 Bahia 5 x 0 Confiança (Copa do Nordeste) 48.124 48.637 R$ 2.031.494,00 Bahia 2 x 1 Vitória (Série A) 47.273 47.796 R$ 1.772.206,00 Bahia 0 x 0 Vitória (Baianão) 46.882 47.895 R$ 2.053.808,00 Bahia 2 x 0 Santos (Série A) 45.233 45.813 R$ 1.912.336,00 Bahia 3 x 0 The Strongest (Libertadores) 44.847 45.161 R$ 1.534.887,50 Bahia 1 x 3 Nacional (Libertadores) 42.998 43.419 R$ 1.687.037,50 Bahia 1 x 1 Internacional (Libertadores) 42.700 43.028 R$ 1.555.174,00 Bahia 2 x 0 Vitória (Baianão) 42.384 42.793 R$ 1.325.210,00 Bahia 1 x 1 Corinthians (Série A) 41.647 41.898 R$ 1.752.529,00

