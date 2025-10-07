A partida entre Bahia e Flamengo, no último domingo, não foi só especial para Rogério Ceni, que quebrou um longo tabu contra o Rubro-Negro carioca. Quem também teve a sua "primeira vez" foi o jovem atacante Kauê Furquim, de 16 anos, que saiu do Corinthians como uma joia, se destacou na base do Tricolor e quebrou um recorde relevante no Brasileirão ao fazer sua estreia como profissional.

Quando Kauê pisou no gramado da Arena Fonte Nova para entrar em campo na vaga de Everton Ribeiro, ele se tornou o primeiro jogador nascido em 2009 a atuar pela competição nacional. Foi pouco tempo para aproveitar este momento, já que o garoto foi acionado aos 40 minutos da segunda etapa, mas o suficiente para deixar a experiência inesquecível.

"✨05/10/2025✨estreia no profissional. Só agradecer a Deus por tudo que vem fazendo em minha vida. Sonho de criança realizado e grande triunfo dentro de casa. Seguimos por mais 🙏🏽💫", escreveu o atleta em seu perfil nas redes sociais.

Avaliação de Rogério Ceni

Em entrevista depois da partida contra o Flamengo, Rogério Ceni elogiou Kauê Furquim, mas afirmou que a escolha por relacioná-lo foi consequência do alto número de desfalques do Bahia.

— O que me motivou foi a ausência do Pulga, do Sanabria. Eu precisava de mais uma opção de velocidade para o jogo. Ele é um jogador que eu vejo muito potencial. Não para hoje, mas tem potencial para ser desenvolvido. Ele dribla em movimento, é um ponta que sabe trazer para dentro e achar o nove em avanço de espaço. Mas ele tem 17 anos, ainda vai evoluir. Vou ser honesto: se eu tivesse Sanabria e Pulga, ele não estaria na lista hoje. Mas ele viveu um dia incrível, enfrentar o Flamengo com 17 é algo que eu nunca vivi — destacou o treinador.

Kauê Furquim na Arena Fonte Nova (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Da saída polêmica do Corinthians ao brilho no Bahia

Vale lembrar que Kauê Furquim chegou ao Bahia como uma das maiores revelações do futebol brasileiro na atualidade. Não à toa, o Corinthians bateu o pé quando o Tricolor pagou a multa rescisória do jogador, avaliada em R$ 14 milhões, acusou o clube baiano de aliciamento, em um movimento que considerou "ilícito e imoral", e rompeu relações.

O argumento da diretoria paulista é que o Bahia, controlado pelo Grupo City, estaria preparando terreno para uma "transferência-ponte" para o Manchester City, da Inglaterra, principal clube do conglomerado.

Mas as acusações do Timão não foram para frente, e Kauê Furquim logo mudou de casa. Com a camisa do Bahia, o jovem rapidamente brilhou pela categoria sub-20 e apareceu muito bem em jogos importantes, como na semifinal da Copa do Nordeste contra o Vitória, em que ele fez um gol e participou diretamente da jogada de outro, mesmo ao entrar no segundo tempo.

Com todo esse brilho, a próxima chance de Kauê no profissional do Bahia pode ser a partir das 21h30 do dia 16 de outubro (horário de Brasília), uma quinta-feira, no clássico contra o Vitória, válido pela 28ª rodada da Série A, no Barradão.