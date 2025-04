Veja situação atualizada dos atletas lesionados no DM do Bahia

O Bahia atualizou, na noite da última terça-feira (15), a situação dos jogadores que estão lesionados no departamento médico. A grande novidade foi a confirmação da lesão na panturrilha de Kanu, que pode passar por cirurgia. Dos cinco atletas mapeados, dois têm chances de entrar em campo contra o Cruzeiro às 21h30 desta quinta (horário de Brasília).

Veja abaixo, em detalhes, o diagnóstico de cada um dos atletas do Bahia lesionados e a previsão de retorno ao time.

Kanu

Kanu em treino do Bahia Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O zagueiro, que saiu aos 10 minutos da partida contra o Mirassol ao sentir dores na perna direita, teve lesão constatada em três músculos da panturrilha e no tendão de Aquiles, após exame de imagem. O prazo de retorno ainda é desconhecido, uma vez que ainda será divulgado se o atleta vai passar por tratamento conservador ou cirúrgico. A tendência é que ele seja substituído por David Duarte nas próximas partidas.

Lucho Rodríguez volta ao Bahia?

Lucho Rodríguez trabalha na academia Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O atacante está de fora da partida contra o Cruzeiro por conta de um cansaço muscular. Nesta terça-feira ele fez atividades apenas na academia do clube e deve voltar a trabalhar com bola até o final desta semana. Vale lembrar que Lucho não foi relacionado para a partida contra o Mirassol e deu lugar a William José.

Gabriel Xavier

Gabriel Xavier em recuperação de lesão Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O zagueiro iniciou a etapa de atividades na sala de musculação em meio à recuperação de lesão muscular na panturrilha. Gabriel Xavier não entra em campo há duas semanas e deve iniciar o processo de transição no gramado a partir da semana que vem.

Iago Borduchi e Michel Araújo em transição no Bahia

Iago Borduchi em treino do Bahia Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Ambos estão em transição após lesão muscular e, na última terça-feira (15), começaram os trabalhos antes do restante do grupo com uma atividade técnica e física em campo.

