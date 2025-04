Bahia e Atlético Nacional (COL) se enfrentam às 21h desta quinta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em jogo da terceira rodada da Libertadores que vale a liderança do grupo F. Duas vezes campeã da competição, a equipe colombiana chega cheia de desfalques e com um velho conhecido da torcida tricolor em busca de recuperação.

Time do Atlético Nacional após derrota no Beira-Rio Foto: Divulgação / Atlético Nacional

Depois de uma estreia animadora com vitória folgada por 3 a 0 contra o Nacional (URU), o Atlético Nacional foi surpreendido pelo Inter na rodada passada e perdeu pelo mesmo placar no Beira-Rio. Por isso, o time de Medellín estacionou na terceira posição do grupo, com três pontos, atrás até do Bahia, que é o segundo, com quatro.

Ou seja, quem vencer nesta quinta-feira toma a liderança do Internacional, que chegou a cinco ponto após empatar por 3 a 3 com Nacional na última terça-feira.

Para além da Libertadores, o Atlético Nacional vai tentar superar a derrota para o Deportivo Cali por 1 a 0 no último domingo, pelo Campeonato Colombiano, e o alto número de desfalques. O time chega para esta partida contra o Bahia com cinco desfalques ao todo, dentre eles o treinador Javier Gandolfi. Confira abaixo:

Javier Gandolfi e Hinestroza (expulsos contra o Internacional); Felipe Aguirre, Zapata e Kevin Viveros (lesionados).

Quem é o treinador Javier Gandolfi?

Técnico Javier Gandolfi Foto: Divulgação / Atlético Nacional

Ex-zagueiro com passagens por River Plate (ARG), Arsenal Sarandí (ARG), Jaguares (MEX), Tijuana (MEX) e Talleres (ARG), clube pelo qual se aposentou, Javier Gandolfi tem 44 anos e uma curta carreira como treinador. A trajetória de Gandolfi à beira do campo começou em 2022, como auxiliar do Talleres. Ele continuou na equipe argentina no ano seguinte, mas desta vez como treinador.

Depois ele ainda passou pelo Independiente del Valle (EQU) antes de desembarcar na Colômbia em 2025 para comandar o Atlético Nacional. Logo no terceiro jogo à frente da equipe de Medellín, conquistou seu primeiro título da carreira ao vencer o duelo contra o Atlético Bucaramanga, nos pênaltis, pela Supercopa da Colômbia. Vale destacar que o Atlético Nacional ganhou o Torneio Clausura, enquanto o Bucaramanga foi campeão do Apertura.

Principais destaques do Atlético Nacional

Em conversa com o Lance!, o jornalista Juancho Serrano, do jornal Q'hubo, destacou os destaques individuais do Atlético Nacional. Os principais, segundo o profissional, são o goleiro Ospina, o zagueiro William Tesillo, o lateral Felipe Román, os volantes Edwin Cardona e Jorman Campuzano, além do atacante Alfredo Morelos.

Jogadores do Atlético Nacional Foto: Divulgação / Atlético Nacional

Para a sorte do Atlético Nacional, nenhum desses atletas está na extensa lista de desfalques da equipe para enfrentar o Bahia. São cinco ao todo, incluindo o técnico Javier Gandolfi, expulso na última partida contra o Internacional por reclamação, assim como o atacante Hinestroza. Já Manuel Zapata, Felipe Aguirre e Kevin Viveros estão lesionados e desfalcam a equipe.

Por outro lado, os meias Matheus Uribe e Sebastián Guzmán voltam de contusão e estarão disponíveis para o jogo.

Esse jogo também vai proporcionar o reencontro entre Camilo Cándido e o Bahia. O lateral-esquerdo atuou pelo clube baiano em 2023 antes de se transferir para o Cruz Azul (MEX). Pelo Tricolor, foram 19 jogos, um gol e duas assistências. Na atual temporada, Cándido chegou à equipe de Medellín e já é considerado lateral titular.

Camilo Cándido em treino do Atlético Nacional Foto: Divulgação / Atlético Nacional

História e retrospecto contra brasileiros

O repórter Juancho Serrano também descreveu as principais glórias do Atlético Nacional, um dos principais clubes colombianos e vice-líder do Torneio Apertura 2025, com 28 pontos.

- O Nacional é um time de Medellín, cidade localizada 420 quilômetros a noroeste de Bogotá. Está perto de comemorar 78 anos de história (foi fundado em 30 de abril de 1947) e é o time colombiano com mais títulos locais e internacionais: 36 títulos (18 ligas, 7 copas da Colômbia, 4 superligas colombianas, 2 Copas Libertadores, 2 Interamericanas, 1 Recopa Sul-Americana, 2 Merconorte).

O time colombiano conquistou os títulos da Libertadores em 1989 e 2016 e também chegou à final em 1995, mas perdeu para o Grêmio. Já na Sul-Americana, foi finalista em 2002, 2014 e 2016, ano que ficou marcado pela tragédia com a Chapecoense.

O time de Medellín, inclusive, já enfrentou o Bahia na Sul-Americana 2013 e, depois de vencer na Colômbia por 1 a 0, perdeu pelo mesmo placar em Salvador e se classificou nos pênaltis.

Equipe do Atlético Nacional Foto: Divulgação / Atlético Nacional

Ao todo, o Atlético Nacional tem 52 partidas oficiais contra brasileiros na história, contra 15 times diferentes. Desses jogos, só três foram ganhos no Brasil.

Atual campeão colombiano, o Atlético Nacional enfrenta o Bahia em busca da quarta vitória em solo brasileiro para tentar assumir a liderança do grupo F e manter vivo o sonho do tricampeonato.