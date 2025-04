Ficha do jogo BAH ATL 3ª rodada Libertadores Data e Hora Quinta-feira, 23 de abril, às 21h (horário de Brasília) Local Arena Fonte Nova, Salvador Árbitro Mario Diaz de Vivar (PAR) Assistentes Jose Cuevas (PAR) e Julio Aranda (PAR) Var Fernando Lopez (PAR) Onde assistir

Bahia e Atlético Nacional (COL) fecham a terceira rodada do grupo F da Libertadores na noite desta quinta-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na briga por uma vaga na zona de classificação. A bola rola a partir das 21h (de Brasília) com transmissão ao vivo dos canais ESPN 4 e Disney+.

Arena Fonte Nova em jogo do Bahia pela Libertadores (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

O Bahia vem com um ânimo a mais para este jogo após ter vencido o Ceará na última segunda-feira, o primeiro resultado positivo da equipe no Campeonato Brasileiro. Com um empate contra o Internacional, na Arena Fonte Nova, e uma vitória diante do Nacional, no Uruguai, o Tricolor pode chegar aos sete pontos e assumir a liderança do grupo F da Libertadores. Para isso, basta vencer o Atlético Nacional.

Já o time colombiano tem uma série de desfalques para a partida e tenta se recuperar de derrota para o Inter por 3 a 0, na rodada passada da competição continental. No último domingo, o Atlético Nacional também saiu de campo com resultado negativo ao perder por 1 a 0 do Deportivo Cali, pelo Campeonato Colombiano.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X ATLÉTICO NACIONAL

3ª RODADA – LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, 24 de abril, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

📺 Onde assistir: ESPN 4 e Disney+ (streaming);

🟨 Árbitro: Mario Diaz de Vivar (PAR);

🚩 Assistentes: Jose Cuevas (PAR) e Julio Aranda (PAR);

🖥️ VAR: Fernando Lopez (PAR).

Prováveis escalações de Bahia e Atlético Nacional

O Bahia de Rogério Ceni deve ir a campo com: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas e Cauly (Ademir); Erick Pulga e Lucho Rodríguez.

Desfalques do Bahia: Ronaldo, Arias, Kanu e Gabriel Xavier (lesão);

Já o Atlético Nacional de Javier Gandolfi pode ter a seguinte escalação para enfrentar o Bahia: David Ospina; Felipe Román, Juan José Arias, William Tesillo e Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe e Edwin Cardona; Andrés Sarmiento, Billy Arce (Fáber Gil) e Alfredo Morelos.

Desfalques do Atlético Nacional: Javier Gandolfi e Hinestroza (suspensos); Felipe Aguirre, Zapata e Kevin Viveros (lesionados).