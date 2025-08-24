menu hamburguer
Bahia

Veja desfalques, dúvidas e provável escalação do Bahia contra o Santos

Equipes se enfrentam neste domingo, na Arena Fonte Nova

Everton Ribeiro em treino do Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 24/08/2025
O Bahia está pronto para enfrentar o Santos às 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni vai ter o retorno de Everton Ribeiro, suspenso da última partida da competição, mas, por outro lado, o treinador sofre com o desfalque de três titulares do time.

O primeiro deles é Erick Pulga que, além de estar na fase final de recuperação da lesão na coxa, levou o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians e está suspenso da partida deste domingo.

Os outros dois titulares que ficam fora são Caio Alexandre, que saiu machucado do jogo contra o Ceará, na última quarta, e teve lesão na coxa detectada, e Gilberto, que treinou durante toda a semana na fisioterapia ao lado de Michel Araújo, mais um a desfalcar a equipe contra o Peixe.

A boa notícia é que o zagueiro Fredi Lippert iniciou os trabalhos de transição, enquanto Erick e Kanu seguem longa recuperação no departamento médico.

Vale destacar que o goleiro João Paulo, a mais nova contratação do Bahia, não vai jogar contra o ex-time, já que ainda não está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A tendência é que a estreia seja nesta quinta, contra o Fluminense, pela Copa do Brasil.

Assim, a provável escalação do Bahia contra o Peixe é a seguinte: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Nestor), Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Kayky (Cauly) e Willian José.

Rogério Ceni comanda treino do Bahia; veja acima provável escalação contra o Santos (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Como foi o último treino do Bahia?

Depois de assistirem vídeos com erros e acertos do jogo contra o Ceará, os jogadores fizeram um trabalho de posse de bola em campo reduzido. Em seguida, Rogério Ceni comandou um treino tático com intervenções e orientações do técnico. Por fim, os atletas simularam jogadas de ataque com finalizações.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA x SANTOS
21ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 24 de agosto, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
📺 Onde assistir Bahia x Santos: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
🚩 Assistentes: Michael Stanislau e Mauricio Coelho Silva Penna (RS);
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

