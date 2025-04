Veja as opções do Bahia para substituir Kanu contra o Cruzeiro

O Bahia tem um desfalque importante para a partida contra o Cruzeiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, marcada para as 21h30 desta quinta-feira (horário de Brasília). Trata-se do zagueiro Kanu, que foi susbtituído logo no início do jogo contra o Mirassol por conta de um incômodo na panturrilha.

Kanu em ação contra o Nacional, pela Libertadores Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Aos 10 minutos da partida do último domingo, que terminou empatada por 1 a 1, Kanu caiu sozinho gramado e esticou a perna direita imediatamente, dando indícios de que não teria condições de continuar em campo. Quem entrou na vaga de Kanu foi David Duarte, que ganhou oportunidade como titular na última quarta-feira, contra o Nacional (URU), pela Libertadores.

Em entrevista coletiva ao término do jogo, Rogério Ceni comentou a situação do zagueiro e deu pistas das possíveis soluções para substituir Kanu nas próximas partidas.

- Com certeza impacta que é um jogador a menos que tem para girar, desgasta outro. Tem o Gabriel [Xavier] lesionado, não tem prognóstico para volta. Sem os dois, fica mais apertado, vamos ter que encontrar soluções, seja improvisação, garoto da base, como o Fredi, o Kauã. Acontece com todo mundo, hoje foi conosco, vamos tentar da melhor maneira possível, dificilmente vão substituir o Kanu da maneira que ele joga, mas temos que encontrar soluções, a janela está fechada.

David Duarte em treino do Bahia Foto: Letícia Martins / EC Bahia

As opções para o Bahia

O substituto natural de Kanu neste momento no Bahia é o zagueiro David Duarte, já que Gabriel Xavier, outro defensor da equipe, também sofreu lesão na panturrilha e está fora da partida contra o Cruzeiro. Com isso, sobra a dupla Ramos Mingo e David Duarte como opções do time principal.

Se precisar rodar o elenco, Ceni deve contar com atletas da base, como Fredi e Kauã Davi, citados por ele durante a entrevista coletiva. Ambos fazem parte do time sub-20 do Bahia, mas treinam frequentemente com o time profissional e representaram a equipe nas rodadas iniciais do Campeonato Baiano, quando o elenco principal estava na pré-temporada em Girona.

Kauã Davi, zagueiro da base do Bahia Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Os jovens, inclusive, receberam oportunidades mesmo após o retorno do time profissional para Salvador. O técnico deu minutos para Kauã Davi, por exemplo, nas partidas contra Porto, Jequié, Barcelona de Ilhéus e Colo-Colo, pelo Campeonato Baiano, além do jogo contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste. Já Fredi atuou em outras três partidas do estadual, contra Jequié, Barcelona de Ilhéus e Juazeirense.

Além deles, Ceni também pode improvisar Rezende como zagueiro, movimento que ele já fez como treinador do Bahia.

Resta esperar para saber como Rogério Ceni vai driblar os desfalques para escalar o time nesta quinta-feira contra o Cruzeiro, no Mineirão, em busca da primeira vitória no Brasileirão.