Sem Everton Ribeiro, veja time provável do Bahia contra o Santos

O Bahia está pronto para enfrentar o Santos às 20h30 deste domingo (horário de Brasília) na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O último treino foi realizado neste sábado e não contou com as presenças de Gabriel Xavier e Michel Araújo, ambos lesionados. Além deles, o meia Everton Ribeiro cumpre suspensão e não entra em campo.

Elenco do Bahia treina antes de jogo contra o Santos Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Enquanto o zagueiro se recupera de lesão na panturrilha e pode ficar até quatro semanas fora, o meia segue a transição física após problema muscular.

Já o capitão Everton Ribeiro está fora do jogo por ter sido expulso na estreia da Série A contra o Corinthians. O meia até se desculpou da torcida após o lance.

Desfalque contra o Santos, Everton Ribeiro treina na Cidade Tricolor Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Diante dessas ausências, é provável que Rogério Ceni mantenha o esquema com dois zagueiros e os laterais. Fica também a expectativa para saber qual time o treinador vai colocar em campo por conta da maratona de jogos na temporada. Após empate contra o Inter na última quinta, o Tricolor também tem compromisso contra o Nacional (URU) pela Libertadores, nesta quarta-feira, fora de casa. Isso sem falar do jogo deste domingo contra o Peixe.

O time do Bahia que vai a campo contra o Santos deve ser o seguinte: Ronaldo (Marcos Felipe), Gilberto (Santi Arias), Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Nestor (Erick); Erick Pulga, Lucho Rodríguez e Ademir (Cauly).

O treino do Bahia

Após exibição de vídeos com erros e acertos na partida contra o Inter, Rogério Ceni comandou um treino técnico em campo reduzido, além de atividades táticas. Os atletas do time também trabalharam os passes e finalizações já de olho na partida deste domingo entre Bahia e Santos.