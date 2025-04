Em postagem nas redes sociais, Everton Ribeiro pediu desculpas à torcida do Bahia após ter sido expulso na partida do último domingo, contra o Corinthians, pela primeira rodada da Série A. O capitão sente que prejudicou o Tricolor no empate por 1 a 1 na Arena Fonte Nova, após o time sair na frente do placar.

- Queria me desculpar pela expulsão de ontem, algo tão raro na minha carreira, mas que nunca deixa de me entristecer. É muito ruim sentir que prejudiquei o time. Peço perdão a toda a Nação Tricolor e aos meus companheiros, a quem agradeço também pela dedicação e resiliência mesmo com um homem a menos por quase todo o segundo tempo. Agora é levantar a cabeça, porque a temporada não nos dá tempo para lamentações e quinta-feira temos mais um desafio - desabafou.

Aos 40 minutos do primeiro tempo, Everton Ribeiro fez falta em disputa de bola com Breno Bidon e levou o primeiro cartão amarelo, em lance que o árbitro Bruno Arleu de Araújo descreveu na súmula como temerário. O outro cartão veio aos seis minutos da segunda etapa, quando o camisa 10 deu um pisão por trás em Talles Magno em nova "entrada temerária" e acabou expulso.

No momento da punição, o Bahia vencia por 1 a 0, com gol de Gilberto, mas não conseguiu segurar o resultado e tomou o empate aos 44 minutos, em cabeçada de Héctor Henández.

Everton Ribeiro sai de campo indignado com arbitragem

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Rogério Ceni disse que viu justiça na expulsão e destacou que o Bahia poderia ter ganho o jogo mesmo com um a menos em campo.

- Acho que a expulsão não foi um lance intencional. O segundo cartão foi justo, mesmo sem intenção, não tinha o que ser feito [...] Acho que o time se portou bem, com exceção do lance do gol, que balançamos um pouco errado. Mas é de se destacar a postura e doação de todos dentro de campo. Mesmo com dez tivemos oportunidades e chances de matar o jogo. Foram 45 minutos com um jogador a menos - exaltou o treinador.

Histórico disciplinado

Não foi da boca para fora que Everton Ribeiro escreveu em sua carta de desculpas que a expulsão é um momento raro na carreira. Esse foi primeiro cartão vermelho do meia com a camisa do Bahia que, em geral, é um time disciplinado. Em todo Brasileirão de 2024, por exemplo, a equipe teve apenas uma expulsão.

Ampliando a análise para as 19 temporadas do jogador, essa é apenas a sexta vez na carreira em que o Everton Ribeiro é expulso. Confira abaixo os clubes pelos quais ele foi advertido com cartão vermelho:

Flamengo - duas vezes;

Al Ahli - uma vez;

Coritiba - uma vez;

São Caetano - uma vez;

Bahia - uma vez.

Quando trata-se de cartão amarelo, o número do camisa 10 também é baixo. São dez em 76 jogos pelo Bahia, uma média de 0,13 por partida.

Próximos passos de Everton Ribeiro

Everton Ribeiro em ação na Arena Fonte Nova

O atleta agora cumpre suspensão automática e desfalca o Bahia às 20h30 do próximo domingo (horário de Brasília), quando a equipe enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Everton, porém, é presença quase certa na Arena Fonte Nova às 19h desta quinta-feira, na partida contra o Internacional, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.