Ficha do jogo SAN BAH 2ª rodada Brasileirão Data e Hora Domingo, 6 de abril, às 20h30 (de Brasília) Local Vila Belmiro, em Santos (SP) Árbitro Alex Gomes Stefano (RJ) Assistentes Guilherme Dias Camilo (MG) e Luiz Claudio Regazone (RJ) Var Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) Onde assistir

Santos e Bahia enfrentam neste domingo (6) em partida válida pela 2ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir de 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP), com transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

De virada, o Santos perdeu para o Vasco por 2 a 1 na estreia do Brasileirão. O Peixe abriu o placar com Barreal, mas Nuno Moreira e Vegetti mudaram a história da partida. No primeiro jogo do Bahia pelo campeonato, a pressão e o apoio da arquibancada em campo não foram suficientes para superar o Corinthians na Fonte Nova. O Esquadrão saiu na frente quando Gilberto marcou aos 45 minutos da etapa inicial, e o Timão empatou com Héctor Hernández no fim da segunda etapa, em duelo que terminou em 1 a 1.

Tudo sobre o jogo entre Santos e Bahia (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Santos x Bahia

2ª rodada — Brasileirão

📆 Data e horário: domingo, 6 de abril de 2025, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP);

👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view);

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Luiz Claudio Regazone (RJ);

📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪⚫ Santos (Técnico: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo, Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo, Soteldo; Rollheiser, Guilherme, Tiquinho Soares.

❌ Desfalques: Neymar (em ritmo de fortalecimento muscular).

🔵🔴 Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas; Ademir, Erick Pulga, Lucho Rodríguez.

continua após a publicidade

❌ Desfalques: Michel Araújo e Gabriel Xavier.

➡️ Clubes com mais rodadas na liderança do Brasileirão por pontos corridos!