Anunciado como reforço do Bahia em janeiro de 2023, o baiano Cauly Oliveira, natural de Porto Seguro, chegou desconhecido a Salvador, apesar da proximidade com seu local de origem. O meia saiu de casa cedo e fez toda a carreira na Europa, mas não demorou muito para ele ficar conhecido em todo Brasil com seu brilho no meio-campo do Tricolor, que era comandado pelo técnico Renato Paiva.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Cauly em ação contra o Internacional pela Libertadores Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Em meio às especulações de que o Botafogo tem interesse no atleta após a chegada do técnico português, ficam as lembranças do auge técnico de Cauly no futebol brasileiro sob os olhares de Paiva no Tricolor baiano.

A temporada de 2023 foi disparada a melhor da carreira, pelo menos em números. O camisa oito somou 19 participações em gols em 47 partidas só pelo Bahia. Foram, ao todo, dez bolas nas redes e nove assistências na conta do camisa 8. Isso sem falar dos números dele pelo Ludogorets naquele mesmo ano, antes de desembarcar em Salvador. Pelo time búlgaro, ele teve 13 participações diretas para gols, com sete bolas na rede e seis assistências.

continua após a publicidade

Números de Cauly por temporada:

2014/15 (Colônia): dois gols em 28 jogos; 2015/16 (Colônia): seis gols em 22 jogos; 2016/17 (Colônia): cinco gols e três assistências em 15 partidas; 2017/18 (Duisburg): seis gols e uma assistência e 28 jogos; 2018/19 (Duisburg): seis gols e três assistências em 31 jogos; 2019/20 (Paderborn e Ludogorets): seis gols em 28 jogos; 2020/21 (Ludogorets): oito gols e uma assistência em 42 partidas; 2021/22 (Ludogorets): oito gols e uma assistência em 31 jogos; 2022/23 (Ludogorets e Bahia): 17 gols e 15 assistências em 76 jogos; 2024 (Bahia): nove gols e nove assistências em 62 partidas.

Carreira vitoriosa

Cauly posa com as taças conquistadas na Bulgária Foto: Redes Sociais

Formado pelo Colônia, da Alemanha, o meia tem passagens por Duisburg (ALE), Paderborn (ALE) e Ludogorets (BUL) antes de chegar ao Bahia, em 2023. Ele foi uma das contratações mais caras daquela temporada e custou R$ 13,8 milhões aos cofres do Grupo City, que tinha acabado de assumir a gestão do futebol do clube. Ele chegou ao Bahia com um currículo de seis títulos na Búlgaria, quatro deles na liga nacional.

Cauly logo mostrou que veio para ser protagonista do Bahia e foi um dos destaques da campanha do título baiano em 2023, com direito a gol na final contra o Jacuipense. Renato Paiva, porém, deixou o cargo de treinador e deu lugar a Rogério Ceni, que assumiu o comando em setembro. Mesmo assim, o meia manteve seu posto de maestro e foi fundamental para o Tricolor permanecer na Série A.

continua após a publicidade

O ano de 2024 foi de mais oscilação para o jogador, que viu o desempenho cair ao longo das competições. Ceni, no entanto, manteve o status de titular para Cauly, que fez a temporada com mais jogos até então, com 62 ao todo, além de 18 participações diretas em gols.

O 2025 de Cauly

Cauly em treino do Bahia Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Neste ano, Cauly segue oscilando e passou a ter sua condição de titular ameaçada. Até aqui, são 18 jogos na temporada: dez como titular e oito como reserva, além de duas assistências e dois gols. Nos quatro jogos da Libertadores, por exemplo, Cauly foi reserva e só entrou no decorrer das partidas. Por outro lado, ele foi titular na primeira final do Campeonato Baiano, contra o Vitória, e na primeira partida da fase de grupos contra o Internacional.

Cauly está longe de retomar a fase que chamou a atenção de vários clubes brasileiros, mas pode ter uma nova chance de se firmar no time às 20h30 deste domingo (horário de Brasília), quando enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.