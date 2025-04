O Bahia foi assertivo na primeira janela de transferências do ano e se deu ao luxo de não fechar com ninguém no segundo período de contratações, entre 10 de março e 11 de abril. O Tricolor, por outro lado, viu dois atletas saírem, mas nada que atrapalhe o bom desempenho elenco, que está recheado de peças e mostrou que pode ir longe em todas as competições desta temporada.

Vale destacar que a janela de transferências fechou na última sexta e era válida apenas para negócios nacionais, com o objetivo de contemplar atletas que disputaram os campeonatos estaduais.

Elenco do Bahia reunido na academia Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Elenco sólido

A última contratação do Bahia nesta temporada foi o goleiro Ronaldo, anunciado no dia 28 de fevereiro, antes da abertura da janela de transferências. Nenhum outro atleta chegou durante o período de negociações, o que reforça a melhora no elenco do Bahia em relação ao ano passado.

Essa, inclusive, foi uma constatação do técnico Rogério Ceni após a partida contra o Santos, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

- Nesse momento só com a janela nacional aberta, não vamos fazer loucuras. Os preços estão absurdos. A gente sabe das necessidades, e o clube vai tentar fazer o correto, trazer quando for possível. E que tenha uma janela maior de ofertas para trazer um jogador ou outro. A gente torce para ter menos lesões.

- Foi para isso que fizemos contratações, para manter um padrão sabendo que vamos jogar toda quarta e domingo de janeiro até junho. As trocas são necessárias. É a única maneira de sobreviver. Precisamos trocar, motivar os caras, e cabe a cada um aproveitar a oportunidade. É assim que se ganha mais minutos. É um elenco com mais possibilidades que ano passado - finalizou, em entrevista coletiva.

Apresentação de Ronaldo no Bahia Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Na primeira janela do ano, o Tricolor trouxe peças fundamentais para a atual performance do time, como o atacante Erick Pulga, titular absoluto, e o volante Erick, reserva de luxo e artilheiro do time na temporada. Ambos já foram decisivos em vários momentos da temporada, seja no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Brasileirão ou Libertadores.

Saídas do Bahia

Por outro lado, o Bahia viu dois atletas saírem nesta janela de transferências. O lateral Caio Roque e o meia Yago Felipe deixaram o clube e foram para Volta Redonda e Mirassol, respectivamente. Ambos não estavam recebendo oportunidades no time de Rogério Ceni durante a temporada.

Yago Felipe saiu do Bahia e foi para o Mirassol Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Para tentar alçar voos ainda maiores em 2025, o Bahia pode se planejar para a próxima janela de transferências, que será aberta entre os dias 2 e 10 de junho, período anterior ao Mundial de Clubes. Já a janela do segundo semestre vai do dia 10 de julho a 2 de setembro.