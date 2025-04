O Bahia arrancou um empate por 2 a 2 contra o Santos no apagar das luzes da Vila Belmiro no último domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de uma sequência de três jogos em casa com bom desempenho coletivo, Rogério Ceni não gostou do que viu no retorno do Tricolor ao território dos adversários.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

ogério Ceni em entrevista coletiva Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A última vitória do Bahia fora de casa foi contra o CSA, por 2 a 1, pela Copa do Nordeste, no dia 19 março. De lá para cá, o time visitou o Vitória no Barradão pela final do Campeonato Baiano e foi pressionado até o último minuto, quando conseguiu empatar, e o Santos, em mais um jogo marcado por oscilação da equipe, que também precisou dos minutos finais para igualar o marcador.

- A gente precisa melhorar nossos jogos fora de casa, precisamos fazer os bons momentos durarem mais tempo. No segundo tempo não conseguimos fazer nosso jogo. Acho que temos que encontrar esse equilíbrio. Fazemos grandes jogos em casa, mas precisamos fazer também fora de casa. Hoje as condições foram oferecidas, gramado muito bom - avalio Rogério Ceni, técnico do Bahia.

- Acho também que foram muitas trocas, mas precisamos fazer para evitar lesões. Trocamos muita gente, praticamente todo o meio de campo. Perdemos um pouco de entrosamento, mas temos vários jogadores em atividade, jogando, e é importante. O clube trouxe muitos jogadores do mesmo nível para oferecer esse elenco mais inteiro durante toda a temporada - completou o treinador.

Rogério Ceni tem nova missão no Uruguai

Ceni cumprimenta torcedores na saída do hotel em Santos Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Se o Bahia não está jogando bem na casa dos adversários brasileiros, vai ter que melhorar o desempenho ainda mais longe de Salvador. Às 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), o Tricolor tem compromisso marcado contra o Nacional (URU), em Montevidéu, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

A equipe uruguaia perdeu o primeiro jogo na competição internacional por 3 a 0 para o Atlético Nacional (COL), mas promete dificultar a vida do Bahia em busca de recuperação.

- Nosso objetivo é vencer. Sabemos que o Nacional trocou de treinador, jogou hoje [domingo], venceu acho que de 4 a 0. Libertadores vai ser difícil, são competições importantes que a gente tenta brigar nas duas competição. Se a gente repetir o time, vai. O Nacional, quando joga em casa, incomoda bastante. Vai ser uma batalha gigantesca para voltar com um bom resultado do Uruguai - projetou Rogério Ceni, técnico do Bahia.