Entenda as contas do Bahia para se classificar na Libertadores

O Bahia conquistou um triunfo histórico na última quarta-feira ao vencer o Nacional (URU) por 1 a 0, fora de casa, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O resultado deixou o Tricolor confortável na competição e na zona de classificação do grupo F, mas ainda há um longo caminho até a sonhada oitavas de final.

Jogadores do Bahia em partida contra o Nacional Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O resultado diante do Nacional deixou o Bahia com quatro pontos na tabela, mesma pontuação do Internacional, já que as duas equipes brasileiras empataram na primeira rodada por 1 a 1. O Colorado, porém, leva vantagem no saldo de gols, já que venceu o Atlético Nacional (COL) por 3 a 0 na última quinta-feira, no Beira-Rio.

O time colombiano, por sua vez, vem na terceira posição com três pontos, enquanto o Nacional se complicou nas duas primeiras partidas e ainda não pontuou.

Tabela do grupo F da Libertadores:

1º - Internacional: 4 pontos (+3 de saldo);

2º - Bahia: 4 pontos (+1 de saldo);

3º - Atlético Nacional: 3 pontos (0 de saldo);

4º - Nacional: 0 pontos (-4 de saldo).

+ Bahia vence fora do país pela primeira vez na Libertadores; veja histórico

Agenda e chances do Bahia se classificar na Libertadores

Ceni e Pulga comemoram gol contra o Nacional Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia ainda tem mais quatro jogos a serem realizados na fase de grupos, mas a "galinha dos ovos de ouro" estão na próxima trinca de confrontos. O Tricolor enfrenta o Atlético Nacional (COL), time que vem logo atrás na tabela, duas vezes em um intervalo de três partidas, a começar pelo dia 24 de abril, próximo compromisso das equipes na Libertadores, em Salvador.

Caso vença os jogos na Arena Fonte Nova e na Colômbia, o Bahia já teria 10 pontos garantidos antes da rodada final, contra, no máximo, seis do time de Medellín, cenário que já assegurava a segunda posição do grupo para o Tricolor a depender dos resultados do Nacional, o lanterna do grupo.

Entre os dois jogos contra o Atlético Nacional, há também um confronto importante na Arena Fonte Nova, contra o Nacional. Ou seja, ganhar as próximas duas partidas em casa pode encaminhar a classificação da equipe de Rogério Ceni para as oitavas da Libertadores. Caso vença as três, o passaporte estará carimbado. Veja abaixo o calendário do Bahia:

Bahia x Atlético Nacional (24/04);

Bahia x Nacional (07/05);

Atlético Nacional x Bahia (14/05);

Internacional x Bahia (28/05).

+ Guia da Libertadores: ‘Pioneiro’, Bahia quer mostrar que voltou para ficar

Jogos já realizados no grupo F

Bahia e Internacional se enfrentaram na Fonte Nova (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

1ª rodada:

Bahia 1 x 1 Internacional (Arena Fonte Nova): gols de Jean Lucas e Valencia;

Atlético Nacional 3 x 0 Nacional (Estádio Atanasio Girardot): gols de Hinestroza, Viveros e Morelos.

2ª rodada:

Nacional 0 x 1 Bahia (Gran Parque Central): gol de Erick Pulga;

Internacional 3 x 0 Atlético Nacional (Beira-Rio): gols de Alan Patrick.

Antes do dia 24 de abril, dia em que o Bahia volta a disputar uma noite de Libertadores e retoma o sonho de se classificar às oitavas, o time tem compromissos importantes pelo Campeonato Brasileiro, a começar pelo Mirassol, às 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada.