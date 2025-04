O Bahia conquistou uma vitória maiúscula na noite da última quarta-feira contra o Nacional, no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai. O placar magro de 1 a 0 não foi só importante para o Tricolor chegar ao topo do grupo F da Libertadores 2025, mas historicamente representa o primeiro triunfo do clube em solo estrangeiro pela competição continental.

Jogadores do Bahia reunidos antes de partida contra o Nacional Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Quem ajudou a escrever esse novo capítulo na história tricolor foi o atacante Erick Pulga, que acertou um lindo chute para assegurar a vitória fora de casa, aos 19 minutos do segundo tempo, a primeira do Bahia em seu retorno à Libertadores após 36 anos.

Marco histórico para o Bahia

Antes deste jogo contra o Nacional (URU), a única partida que o Bahia tinha vencido fora de casa em Libertadores foi contra o Internacional, pela fase de grupos de 1989, em Porto Alegre, por 2 a 1. Os gols da equipe na partida foram marcados por Gil Baiano e Zé Carlos.

Portanto, o 1 a 0 aplicado na última quarta-feira entra para a história como primeiro triunfo do Bahia em solo estrangeiro na Libertadores. Ao todo, o Tricolor tem nove jogos em diferentes países da América do Sul, com seis empates, duas derrotas e a vitória contra o Nacional. Confira na lista abaixo:

San Lorenzo (ARG) 3 x 0 Bahia - 20/04/1960; ⛔

Deportivo Itália (VEN) 0 x 0 Bahia - 04/04/1964; 🔄

Deportivo Itália (VEN) 2 x 1 Bahia - 07/04/1964; ⛔

Marítimo (VEN) 0 x 0 Bahia - 04/03/1989; 🔄

Deportivo Táchira (VEN) 1 x 1 Bahia - 17/03/1989; 🔄

Universitário (PER) 1 x 1 Bahia - 06/04/1989; 🔄

The Strongest (BOL) 1 x 1 Bahia - 18/02/2025; 🔄

Boston River (URU) 0 x 0 Bahia - 06/03/2025; 🔄

Nacional (URU) 0 x 1 Bahia - 09/04/2025. ✅

Não só isso, essa foi apenas a terceira vitória do Bahia em outro país contando os jogos de todas as competições internacionais ainda vigentes, seja Sul-Americana ou Libertadores. As outras duas foram em anos recentes, pela Sul-Americana, contra o Nacional (PAR), por 3 a 1, em 2020, e Guabirá (BOL), por 1 a 0, em 2021.

Torcida do Bahia comemora vitória contra o Nacional no Gran Parque Central Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Ao todo, são 27 jogos do Bahia fora do país por ambas competições, com três vitórias, 14 empates e 10 derrotas (28,3% de aproveitamento). Os dados foram levantados em parceria com o jornalista e pesquisador Luiz Teles.

A próxima chance para o Bahia melhorar esses números será no dia 14 de maio, quando o Tricolor vai até Medellín para enfrentar o Atlético Nacional (COL) pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores. Mas até lá muita coisa vai acontecer. Além de, pelo menos, seis rodadas do Brasileirão, o time de Rogério Ceni tem dois compromissos em casa pela competição continental, contra o próprio Atlético Nacional e o Nacional.

