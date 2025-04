Passada a euforia (ou não) de vencer o Nacional (URU) fora de casa pela Libertadores, o Bahia se reapresentou nesta sexta-feira de olho na partida contra o Mirassol, às 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, no entanto, não deve ter Gabriel Xavier, Michel Araújo e Iago Borduchi à disposição para o confronto, já que se recuperam de lesão.

Treino do Bahia antes do jogo contra o Mirassol Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Tricolor, assim como o time paulista, vai em busca da primeira vitória na competição nacional depois de ter empatado os dois primeiros jogos, contra Corinthians e Santos, respectivamente.

De olho nesse objetivo, os atletas iniciaram os trabalhos nesta sexta com treinos de passes e posse de bola. Logo depois, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no Uruguai foram liberados das atividades, enquanto o restante do elenco trabalhou enfrentamentos em campo reduzido e finalizações.

DM do Bahia

Michel Araújo durante transição física Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia teve os desfalques de Gabriel Xavier (zagueiro), Michel Araújo (meia) e Iago Borduchi (lateral-esquerdo) no treino desta sexta. Os dois primeiros já estão fora da equipe há pelo menos uma semana, enquanto Iago Borduchi sofreu uma lesão muscular na coxa antes do jogo pela Libertadores e nem chegou a ser relacionado para enfrentar o Nacional.

Lesionados do Bahia:

Gabriel Xavier (zagueiro) - panturrilha;

(zagueiro) - panturrilha; Michel Araújo (meia) - lesão muscular;

(meia) - lesão muscular; Iago Borduchi (lateral-esquerdo) lesão muscular na coxa.

O Bahia faz seu último treino antes da partida contra o Mirassol na manhã deste sábado. O Tricolor, por outro lado, terá o retorno de Everton Ribeiro no Campeonato Brasileiro, já que o meia cumpriu suspensão no duelo contra o Santos.