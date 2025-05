O confronto entre Bahia e São Paulo, às 18h30 deste sábado (horário de Brasília), reserva dois reencontros marcantes. Ex-atletas do Tricolor paulista, Michel Araújo e Rodrigo Nestor vão rever a equipe pela primeira vez depois de uma trajetória sólida e vitoriosa. A dupla de meias é reserva no time de Rogério Ceni, mas começou a ganhar mais chances na rodagem do elenco e pode pintar na partida.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Ceni conversa com Michel Araújo em Atlético Nacional x Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Michel Araújo é o atleta com mais chance de participar do jogo, devido a sua polivalência e por ter se tornado uma opção de confiança de Rogério Ceni. Utilizado nos últimos quatro jogos (dois como titular e dois como reserva), o uruguaio virou peça de reposição imediata das principais peças do meio-campo. Foi assim, por exemplo, na derrota para o Grêmio, no último domingo, quando foi titular na vaga do suspenso Jean Lucas.

Depois de entrar no segundo tempo do Ba-Vi, pela 9ª rodada, e fazer o gol decisivo da vitória contra o maior rival, Michel Araújo foi usado em todos os jogos subsequentes e pode aparecer neste duelo contra o São Paulo. Além do gol contra o Vitória, ele também marcou na goleada diante do Paysandu, pela terceira fase da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Números de Michel Araújo pelo Bahia:

Jogos: 18;

Minutos em campo: 583;

Participações em gols: 2 gols e 2 assistência.

- Michel pode mais do que entregou até hoje [no Ba-Vi]. Vamos ser sinceros. Ele está abaixo. Mas esse jogo, campo pesado, ele entregaria muito mais. Não penso só na parte ofensiva. É no contexto geral. Ele pode proteger uma bola, sustentar em um jogo pesado, um cara de força física e experiência. Não é só pelo gol. O gol é legal porque pode ser um recomeço, um incentivo. Tem jogadores que as pessoas pedem, mas que eu sei que ainda não vão conseguir entregar, e aí existe a frustração - avaliou o treinador após vitória no Ba-Vi.

Michel Araújo e Nestor comemoram gol do Bahia na Copa do Brasil (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Já Nestor não vive o mesmo momento de Michel Araújo e ainda busca engrenar uma sequência maior de jogos pelo Bahia. Ele, inclusive, entrou em campo mais vezes que Michel Araújo (24 x 18) mas ainda não mostrou a que veio. Seu último jogo foi contra o Grêmio, quando entrou na reta final do jogo.

continua após a publicidade

Assim como Michel Araújo, Nestor também foi titular na goleada contra o Paysandu e marcou um gol, o quarto do time na partida.

Números de Nestor pelo Bahia:

Jogos: 24;

Minutos em campo: 1268;

Participações em gols: 2 gols e 2 assistência.

- Nestor é extremamente técnico, muita influência no jogo quando baixa para organizar. Realmente ainda não mostrou o que vi no São Paulo. Espero que ganhe confiança, desenvolva, ele sabe jogar futebol. Para isso vai ter que trabalhar. Michel e Nestor podem render mais, cabe a eles mostrar e reverter esse quadro. Nestor fez gol, Michel também. Ganha confiança, importante - disse Ceni em coletiva após a partida contra o Paysandu.

Nestor em ação contra o Paysandu na Arena Fonte Nova (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

+ Ingressos Bahia x São Paulo: veja valores, onde comprar e parcial de público

Reencontro com o São Paulo

Se Michel Araújo e Nestor ainda tentam se encontrar no Bahia, eles já construíram uma bonia história pelo São Paulo e participaram de forma ativa em um dos títulos recentes mais importantes do clube: a Copa do Brasil 2023.

Rodrigo Nestor, por exemplo, foi uma peça fundamental naquela equipe de Dorival Júnior e foi decisivo para a conquista do São Paulo, com assistência para Calleri no primeiro jogo da final contra o Flamengo e gol no Morumbis na partida decisiva. Formado em Cotia, a transferência para o Bahia é a primeira experiência da carreira em outro clube.

SP - SAO PAULO - 23/11/2024 - BRASILEIRO A 2024, SAO PAULO X ATLETICO-MG - Rodrigo Nestor jogador do Sao Paulo durante partida contra o Atletico-MG no estadio Morumbi pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Já Michel Araújo, quatro anos mais velho, tem mais rodagem no futebol, com passagens pelo Villa Teresa (URU), Racing (URU), Al Wasl (EAU) e Fluminense. Mas sua melhor temporada foi mesmo em 2023 sob o comando de Dorival, quando fez mais de 50 jogos e, assim como Nestor, participou do título da Copa do Brasil, o mais importante da carreira da dupla. Eles também ganharam juntos a Supercopa 2024 e o Campeonato Baiano deste ano.

Michel Araújo em ação pelo São Paulo (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

Com contrato até o fim de 2028, Michel Araújo e Nestor têm em cada jogo a oportunidade de colocar uma dúvida na cabeça de Rogério Ceni, que já conhece bem os atletas da época de São Paulo. Cabe a eles aproveitar. A chance de ouro agora será justamente contra o ex-time, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Brasileirão.

+ Como chega o América de Cali, adversário do Bahia no playoff da Sul-Americana