São Paulo viaja para enfrentar o Bahia com novidades

O São Paulo encerrou a preparação e embarcou para enfrentar o Bahia pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time treinou na parte da manhã no CT da Barra Funda e viaja em voo fretado. O jogo será no sábado, dia 31 de maio, na Fonte Nova.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Cédric e Lucca embarcaram com o restante da delegação. Os dois aliviam o lado do Tricolor. O time chega com uma lista longa de desfalques. A equipe não conta com Alisson (suspenso), Ruan (dores no joelho), Lucas Moura (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Ferreira (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Marcos Antônio (lesão muscular) e Oscar (edema na região posterior da coxa esquerda).

➡️Zubeldía traça estratégia para uso de Ryan Francisco em sequência no Brasileirão

Além disso Zubeldía também cumprirá suspensão. Maxi Cuberas assume a beira do gramado, mas mesmo assim, o argentino viajou com o restante da delegação para ajudar nas orientações.

continua após a publicidade

O São Paulo faz uma campanha abaixo das expectativas no Campeonato Brasileiro. Em 10 jogos, o time conquistou apenas 12 pontos, com 2 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. O desempenho ofensivo também preocupa: foram apenas 8 gols marcados, contra 9 sofridos.

São Paulo tem novidade em viagem para Bahia (Foto: Rubens Chiri / São Paulo)

Provável escalação do São Paulo

O São Paulo chega com uma provável escalação formada por Rafael, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Pablo Maia, Bobadilla e Matheus Alves (Luciano); Lucas Ferreira, Ryan Francisco e Cédric (Lucca).