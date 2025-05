O Bahia conheceu o seu próximo adversário em competições continentais. Com o fim da fase de grupos na última quinta-feira (29), foram definidos os confrontos dos playoffs da Sul-Americana, etapa que antecede as oitavas de final. O Tricolor vai enfrentar o América de Cali, da Colômbia, que foi o quinto melhor segundo colocado e sofreu para passar no grupo do Corinthians.

Com sete pontos, o time de Rogério Ceni terminou como o quarto melhor terceiro colocado da Libertadores e, pelo chaveamento, encontra o América de Cali. Vale lembrar que não teve sorteio para definir os jogos dos playoffs.

Situação final do grupo F da Libertadores:

1º) Internacional - 11 pontos;

2º) Atlético Nacional - 9 pontos;

3º) Bahia - 7 pontos (saldo de -2);

4º) Nacional - 7 pontos (saldo de -3).

Situação final do grupo C da Sul-Americana:

1º) Huracán (ARG) - 14 pontos;

2º) América de Cali (COL) - 8 pontos (saldo de +2);

3º) Corinthians - 8 pontos (saldo de 0);

4º) Racing (URU) - 1 ponto.

Como vem o América de Cali?

Jogadores do América de Cali, adversário do Bahia nos playoffs, festejam com a torcida após empate na Neo Química Arena (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

A campanha do América de Cali na Sul-Americana é permeada de emoção. O time teve o primeiro jogo decisivo ainda na fase prévia e eliminou o Junior Barranquilla (COL) com uma vitória nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo normal.

Já na fase de grupos, o time terminou invicto, mas exagerou na quantidade de empates e quase pagou caro. Foram cinco empates e uma vitória, que levaram os Diabos Vermelhos à segunda colocação, com oito pontos, mesma quantidade do Corinthians, que perdeu no saldo de gols.

O detalhe é que na última terça-feira, na partida final da fase de grupos contra o Racing (URU), que ainda não havia pontuado, o América de Cali perdia o jogo até os 50 minutos do segundo tempo dentro do seu próprio estádio, até que conseguiu um empate heroico com Jean Carlos Pestaña nos acréscimos, ao aproveitar rebote do goleiro para garantir a classificação dramática.

Na Liga Nacional, o América de Cali terminou a primeira fase como o melhor entre os 20 clubes da elite colimbiana. Eles agora disputam um quadrangular para seguir na briga pelo 16º título. No geral da temporada são 27 partidas, com 12 vitórias, 12 empates e três derrotas.

Quando serão os jogos dos playoffs?

A primeira partida entre Bahia e América de Cali pelos playoffs da Sul-Americana está prevista para o dia 15, 16 ou 17 de julho, na Arena Fonte Nova, enquanto o jogo da volta deve ocorrer no dia 22, 23 ou 24, em Cali, já que o time oriundo da Sul-Americana tem a vantagem de ser mandante no segundo confronto.

O Bahia volta à "Sula" depois de quatro anos. A última vez que a equipe disputou foi em 2021, primeira temporada desse novo formato da competição. À época, o Tricolor ficou na terceira posição, com oito pontos, atrás de Independiente (ARG) e City Torque (URU) e foi eliminado ainda na fase de grupos.

Times da Libertadores que estão classificados para os playoffs da Sul-Americana:

Bahia;

Central Córdoba (ARG);

Bolívar (BOL);

Universidad de Chile (CHI);

Independiente del Valle (EQU);

Alianza Lima (PER);

Atlético Bucaramanga (COL);

San Antonio Bulo Bulo (BOL);



Times da Sul-Americana classificados para os playoffs:

Vasco;

Grêmio;

Atlético-MG;

Palestino (CHI);

América de Cali (COL);

Guaraní (PAR);

Cerro Largo (URU);

Once Caldas (CHI).