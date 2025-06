Presidente do Manchester City, Khaldoon Al Mubarak é um dos grandes nomes do Grupo City. E, claro, ele acompanhou de perto o processo de desenvolvimento do Bahia com a chegada do conglomerado e aproveitou para falar suas impressões do projeto, em entrevista ao site oficial do clube inglês.

Durante a conversa, Al Mubarak destacou a façanha do Tricolor, que saiu da Série B em 2022 para a fase de grupos da Libertadores duas temporadas depois e ainda revelou que o conglomerado investiu pesado e conseguiu valorizar o elenco em taxas astronõmicas.

- É uma boa história o que está acontecendo no Bahia, pegar um time que estava na segunda divisão e, em dois anos, levar para a elite e ainda fazer o time competir no torneio equivalente à Champions League na América Latina [Libertadores] é um grande feito - começou.

- E os talentos que estão surgindo... Só o valor do elenco, desde quando compramos o clube, cresceu em quase 100 vezes. O sucesso começa com uma boa base, um bom clube, que tenha história e legado e uma grande torcida. A metodologia de gestão do futebol do Grupo City e o uso da rede do conglomerado em todo seu potencial é a melhor combinação. E você vê isso, em todos os aspectos, no Bahia - completou.

Vale lembrar que o Grupo City oficializou a compra de 90% da SAF do Bahia no início de 2023 e passou a administrar integralmente o futebol da instituição. O acordo é para que sejam investidos R$ 1 bilhão em 15 anos, com aquisição de jogadores, pagamento de dívidas e infraestrutura. Mas o vínculo entre o conglomerado e o time baiano permanecerá em vigor por 90 anos, com possibilidade de ser prorrogado.

Como destacou o dirigente, o Tricolor já começa a perceber os resultados, a exemplo da classificação para a Libertadores desta temporada depois de 36 anos sem participar. A projeção é que a médio e longo prazo feitos como esse tornem-se comuns e o Bahia seja cada vez mais protagonista no cenário nacional.

Futebol brasileiro

Erick Pulga após marcar no clássico entre Bahia e Vitória; ele é uma das apostas do Grupo City em 2025 (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Ainda no assunto Brasil, mas fugindo um pouco do Bahia, o presidente do City Khaldoon Al Mubarak também falou sobre o potencial do futebol brasileiro e disse que o Brasileirão vai estar entre os campeonatos da prateleira mais alta do mundo em um futuro próximo.

- Acho que o Campeonato Brasileiro vai se tornar um dos principais campeonatos do mundo. O talento está lá, mas, por alguma razão, ao longo dos anos a liga não avançou, mas agora está. Está se desenvolvendo, virando algo mais commercial que é visto no mundo inteiro. Os times estão melhorando e nós tivemos sorte em garantir um grande time no Brasil. A gente fez parte dessa jornada da segunda divisão até a elite e as competições de todos os níveis.

Depois de ser eliminado na Libertadores em uma campanha de altos e baixos, o Bahia tem pela frente a Sul-Americana, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e o Brasileirão para tentar se superar na temporada e mostrar que, de fato, virou uma força nacional.

