O Bahia recebe o Náutico às 17h30 deste sábado (horário de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em jogo que pode servir para alguns atletas mostrarem que podem brigar por uma vaga no time titular, como é o caso de Kayky. Já classificado para as quartas de final da Copa do Nordeste, o Tricolor deve ir a campo com um time misto.

Kayky comemora gol contra o Palmeiras (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, o atacante destacou que vive a melhor fase depois de se recuperar de uma grave lesão que o deixou um ano fora dos gramados.

- Acho que é o meu melhor momento sim, desde que eu voltei de lesão. Espero poder, daqui para frente, só melhorar meu desempenho. Estou reconhecendo meu corpo novamente. Estou trabalhando, um momento que estou crescendo, tendo minutagem. Estou aproveitando também com números, conseguindo ajudar a equipe quando eu entro e quando eu começo - celebrou.

Kayky sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em junho de 2023 e ficou cerca de 15 meses em recuperação na Inglaterra, já que ele pertence ao Manchester City.

Ao se recuperar, ele foi para o futebol holandês e jogou sete partidas no Sparta Rotterdam antes de voltar ao Bahia, clube que também defendeu em 2023. Ele chegou por empréstimo do Manchester em fevereiro deste ano.

Aproveitar as oportunidades no Bahia

Kayky busca mais oportunidades no Bahia de Rogério Ceni (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Desde o seu retorno, Kayky é considerado reserva no time de Rogério Ceni. Aos 21 anos, ele quer mostrar trabalho para cavar uma vaga no time titular, mas não será fácil em um elenco bem mais recheado do que aquele que ele viu no ano retrasado. Por isso, cabe ao atacante aproveitar as brechas para tentar deixar uma dúvida na cabeça do treinador.

Com 18 jogos, dois gols e quatro assistências nesta segunda passagem pelo Bahia, ele vive a expectativa de fazer seu quinto jogo como titular neste sábado contra o Náutico.

- É o que eu venho falando, nossa equipe tem um dos melhores elencos do Brasil, então não cabe a mim, cabe ao professor escolher o melhor time para cada partida. Eu venho trabalhando, depois de uma lesão grave que eu tive, cada dia buscando ter mais minutagem, e o que o professor determinar para a equipe, o importante sempre vai ser o Bahia ganhar.

- Acho que todo jogo a gente entra para ganhar. Temos que encarar como um jogo importante, onde a gente pode se classificar em primeiro geral, e isso vai ser importante porque a gente pode decidir em casa. Então é encarar como um jogo importante, que vale três pontos, liderança e o direito de jogar em casa - finalizou Kayky.