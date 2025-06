Escalação do Bahia contra o Náutico terá a volta do time principal

O Bahia está pronto para enfrentar o Náutico às 17h30 deste sábado (horário de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. Depois de preservar jogadores na última quarta-feira contra o Confiança e "criar uma semana livre", Rogério Ceni deve voltar a escalar jogadores do time profissional.

Os desfalques certo para o jogo são Erick, Iago Borduchi e Kanu, todos lesionados, e Lucho Rodríguez, que foi convocado pela seleção uruguaia. A dúvida fica por conta de Rezende, que fez mais um dia de transição no treino desta sexta-feira.

Depois de mandar os garotos sub-20 na derrota para o Confiança, no Batistão, Ceni deve voltar a usar a escalação principal do Bahia, mas ainda assim com cautela. É provável que ele ainda faça testes contra o Náutico e coloque as principais peças por um tempo determinado em campo. Vale lembrar que, além de ser a equipe que mais joga no Brasil (42 partidas), o Tricolor viaja na próxima semana para enfrentar o Bragantino, na próxima quinta, em Bragança Paulista.

Já classificado para as quartas de final da Copa do Nordeste, o Tricolor é o líder do grupo B com 13 pontos e precisa só de um empate para garantir a primeira colocação.

Treino e provável escalação do Bahia contra o Náutico

Caio Alexandre em treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O Bahia fechou a preparação para o jogo nesta sexta-feira, com treinos técnicos em espaço reduzido e também em campo aberto na Cidade Tricolor, com instruções do técnico Rogério Ceni.

Assim, a provável escalação do Bahia para este contra o Náutico é a seguinte: Marcos Felipe; Arias (Gilberto); Ramos Mingo (Gabriel Xavier), David Duarte (Fredi) e Luciano Juba; Acevedo, Michel Araújo e Rodrigo Nestor; Kayky, Ademir e Tiago.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X NÁUTICO

7ª RODADA - GRUPO B - COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: sábado, 7 de junho de 2025, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

📺 Onde assistir: SBT e Premiere;

🟨 Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE);

🚩 Assistentes: Daniel Vidal Pimentel e Rodrigo Guimarães Pereira (SE);

4️⃣ Quarto árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista (BA).