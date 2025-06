A escalação do Uruguai para enfrentar o Paraguai logo mais às 20h (de Brasília) foi divulgada, mas sem a presença do atacante Luciano Rodríguez. O jovem jogador do Bahia foi convocado por Marcelo Bielsa para esta Data Fifa, mas sequer apareceu no banco de reservas. Rodrigo Aguirre foi o escolhido para comandar o ataque da Celeste.

Lucho Rodríguez, do Bahia, não aparece na escalação do Uruguai (Foto: Letícia Martis / EC Bahia)

Esse é um jogo importante para o Uruguai, que está na terceira posição, com 21 pontos, mesma quantidade do Paraguai, quinto colocado.

Confira abaixo a escalação do Uruguai de Marcelo Bielsa:

Santiago Mele; Guillermo Varela, Araujo, Giménez e Mathías Olivera; Ugarte, Nandez e De Arrascaeta; Pellistri, Maximiliano Araújo e Rodrigo Aguirre.

O banco de reservas do Uruguai é composto por: Cristopher Fiermarin, Franco Israel, Santiago Bueno, Nícolas Marichal, José Luís Rodríguez, Piquerez, Emiliano Martínez, Nicolás Fonseca, Rodrigo Zalazar, Brian Rodríguez, Cristian Olivera e Augustín Álvarez.

Além de Lucas Torreira (com virose) e Bentancur (suspenso), outros quatro jogadores não foram relacionados: Luciano Rodríguez, Facundo Torres, Sebastián Cáceres e Sanabria.

O que explica a convocação de Lucho para o Uruguai?

Em conversa com o Lance!, o jornalista uruguaio Juan Pablo Romero, do El País, explicou que a decisão de convocar Lucho se dá pela carência de peças no ataque.

- Hoje em dia, sabemos que ele não está passando por um bom momento no Bahia, que está numa fase ruim, com vários jogos sem marcar, mas continua sendo um jogador importante para a seleção uruguaia - começa Juan.

- Além disso, especialmente nesta Data Fifa, o Uruguai não vai contar com dois atacantes: o titular, Darwin Núñez, que está suspenso por três jogos, e também não terá o seu suplente natural, Federico Viñas, que está lesionado. Por isso, eu acho que essa convocação também é importante para ele - analisa.

Lucho Rodríguez, do Bahia, ao lado de Darwin Núñez em treino do Uruguai; atacante está fora da escalação (Foto: redes sociais)

Ainda assim, Juan Pablo admite que o jovem jogador de 21 anos, apesar da má fase no Bahia, teve poucas oportunidades na seleção uruguaia e poderia ser melhor observado.

- É bastante curioso o tema do Luciano Rodríguez, porque ele é um jogador pedido pela torcida. Todos, ou a maioria, concordamos que, na seleção uruguaia, ele teve poucas oportunidades, porque, na verdade, com o Bielsa, mesmo nos momentos em que a seleção precisava de um centroavante, ele fez outras escolhas. Inclusive, chegou a colocar jogadores fora de posição. O Cristian Olivera, por exemplo, jogador do Grêmio, já atuou de centroavante e o Luciano não - finalizou.

Números de Lucho pelo Bahia em 2025:

Jogos: 30;

Minutos em campo: 1792;

Gols: 7;

Assistências: 1.

Lucho tem a chance de ser relacionado na próxima terça, quando o Uruguai recebe a Venezuela no Centenário, às 20h (de Brasília). Ainda há dúvidas se, após deixar o Uruguai, Lucho estará novamente à disposição do Bahia para a partida do dia 12, contra o Bragantino, pela 12ª rodada do Brasileirão.

