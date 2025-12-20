Depois de uma temporada de destaque, o zagueiro argentino Ramos Mingo, de 24 anos, está na mira de clubes da Europa. Pelo menos é o que diz o jornal espanhol Diario Sport. De acordo com o repórter Iker Lloveras, o defensor é cobiçado por PSV (Holanda), Beşiktaş (Turquia), Lyon (França) e Southampton (Inglaterra).

Desses quatro times citados, só o Southampton que não joga na elite do país, já que caiu para a segunda divisão do Campeonato Inglês na temporada passada.

De acordo com o veículo, Ramos Mingo teve uma alta valorização nesta temporada e atingiu um valor de mercado que gira em torno do 11 milhões de euros (aproxidamente R$ 71 milhões), valor muito acima do que foi pago pelo Bahia (cerca de R$ 27 milhões). Não à toa ele se tornou o zagueiro mais caro da história do clube.

Vale lembrar que Mingo tem passagens pelo time B do Barcelona e chegou a atuar pelo Defensa y Justicia (ARG) antes de desembarcar em Salvador. O próprio Diario Sport publicou uma matéria em agosto afirmando que o defensor era monitorado pelos catalães.

Ramos Mingo em treino do Bahia; jornal da Espanha aponta defensor na mira de europeus. Diario Sport, da Espanha, também exalta zagueiro do Bahia. (Foto: Rafael Rodrigues/ECB)

A passagem de Mingo pelo Bahia

Com contrato até dezembro de 2029, Ramos Mingo mostrou logo na sua primeira temporada não só a qualidade defensiva, como também a capacidade de construir jogadas e conduzir o jogo com a bola nos pés. Ele imediatamente ganhou a confiança de Rogério Ceni e virou titular absoluto do time. Foram 57 jogos na temporada e 4952 minutos em campo, o atleta de linha que mais jogou no time em 2025.