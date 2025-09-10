Jean Lucas está à disposição para Fluminense x Bahia: ‘Mandei mensagem’

Jean Lucas viveu uma noite especial na última terça-feira ao fazer sua estreia pela seleção brasileira principal na derrota para a Bolívia, em El Alto, pelas Eliminatórias da Copa de 2026. Mas, passado esse momento único na carreira do volante, ele já começou a pensar em outro compromisso decisivo: as quartas de final da Copa do Brasil entre Fluminense e Bahia.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Titular na vitória tricolor no jogo de ida, na Arena Fonte Nova, a presença de Jean Lucas no time de Rogério Ceni ainda é incerta por conta do desgaste de jogar na altitude, mesmo que por poucos minutos. No entanto, Jean Lucas revelou que deixou uma mensagem para o professor logo depois da partida contra a Bolívia.

— Estou pronto. Mandei mensagem para o Rogério [Ceni] já e falei que eu quero estar em campo. Mandei mensagem agora. Falei que amanhã quero estar em campo para a gente conseguir a classificação — confirmou Jean em entrevista ao Sportv.

continua após a publicidade

Vale lembrar que a delegação do Brasil desembarcou no Rio de Janeiro em voo fretado na manhã desta quarta-feira.

Jean Lucas durante o embarque da Seleção para a Bolívia (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

+ Veja provável escalação, dúvidas e desfalques do Bahia contra o Fluminense

Passagem de Jean Lucas pela Seleção

Jean foi o primeiro jogador do Bahia convocado para a seleção brasileira depois de 34 anos e teve chance de mostrar serviço na reta final do jogo contra a Bolívia, apesar da derrota nos mais de 4 mil metros de altitude de El Alto. Ele entrou aos 27 minutos do segundo tempo na vaga de Andrey Santos, do Chelsea.

Já no jogo anterior, contra o Chile, na última quinta-feira, o volante do Bahia não foi relacionado por Carlo Ancelotti.