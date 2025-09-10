Bahia tem histórico negativo em decisões de Copa do Brasil no Maracanã

O Bahia tem uma dura missão a partir das 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), quando enfrenta o Fluminense em busca de classificação inédita para as semifinais da Copa do Brasil. Além do adversário, o Tricolor baiano vai ter que superar um obstáculo indigesto no mata-mata nacional: o Maracanã.

A equipe baiana nunca venceu uma partida decisiva de Copa do Brasil no tradicional Estádio Jornalista Mário Filho. Foram três jogos realizados na praça esportiva, com dois empates, uma derrota e três eliminações no currículo.

Nesta quarta-feira, no entanto, qualquer empate é muito bem-vindo para o Bahia, que venceu o primeiro jogo por 1 a 0 na Arena Fonte Nova e tem vantagem no jogo da volta para conquistar uma vaga histórica nas semifinais.

— Se a gente não jogar no nosso limite, no nosso máximo, não vai ter chance. Jogar lá sem intensidade não vai ter chance. Se a gente quiser jogar a semifinal vai ter que entregar a intensidade máxima de todos. Por isso equilibramos isso nas finais — reforçou Ceni depois da conquista da Copa do Nordeste no último sábado.

Jogos do Bahia no Maracanã em mata-mata de Copa do Brasil:

Flamengo 1 x 1 Bahia (oitavas 2000) - Tricolor eliminado depois de perder na Fonte Nova por 3 a 1; Fluminense 1 x 1 Bahia (oitavas 2007) - Tricolor eliminado ao empatar o jogo de volta por 2 a 2; Flamengo 1 x 0 Bahia (quartas 2024) - Tricolor eliminado depois de perder na Fonte Nova por 1 a 0.

Gabriel Xavier lamenta eliminação do Bahia no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Motivos para acreditar no Bahia

O retrospecto recente traz esses números negativos na Copa do Brasil, mas, olhando um pouco mais para trás, dois dos capítulos mais importantes da história do Bahia passaram pelo Maracanã.

Depois de bater o Santos de Pelé na Vila Belmiro por 3 a 2 e perder na Fonte Nova por 2 a 0, o time baiano decidiu a conquista da Taça Brasil de 1959 já em março de 1960, no gramado do Maracanã. Foi lá que Vicente, Léo e Alencar fizeram os três gols da vitória por 3 a 1 que sacramentaram o primeiro título brasileiro do Bahia.

Já em 1988, o Maracanã teve papel importante no segundo título nacional do Esquadrão. Foi lá que o time empatou por 0 a 0 contra o próprio Fluminense antes de vencer na Fonte Nova por 2 a 1 e se garantir na final contra o Internacional.

Todo esse histórico positivo somado à crescente do Bahia na Copa do Brasil nas últimas temporadas - é o terceiro ano seguido em que chega às quartas - pode ajudar o time de Rogério Ceni a apagar os pontos negativos do passado e caminhar rumo a mais uma campanha emblemática.